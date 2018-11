Macri firmó decreto por bono de $ 5000 y permitirá que se pague en cuotas

El presidente Mauricio Macri firmó este mediodía el decreto para exigir al sector privado un bono de fin de año de hasta $ 5.000 pesos en dos o más cuotas, mientras aún se aguarda una definición para el sector estatal.



Así lo confirmaron a la prensa los ministros de Educación, Alejandro Finocchiaro, y de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes anticiparon que la compensación parcial para los trabajadores de la administración pública nacional se define por estas horas, y como adelantó este medio, estará a cargo del vicejefe de gabinete Andrés Ibarra.



El decreto de necesidad y urgencia consensuado por el ministro de Producción, Dante Sica, con empresarios y sindicalistas establecería "una asignación no remunerativa" para todos los empleados "en relación de dependencia", a pagarse en diciembre y febrero.



Sin embargo, se dejaría abierta la puerta para que el pago se efectivice en más de dos cuotas, y se facultaría a empresas y gremios para que se compute este monto "a cuenta" de las revisiones y los aumentos acordados en la negociación paritaria de este año.



Se tendría en cuenta también, a modo de atenuante, la situación de "sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva".





El presidente Mauricio Macri encabezó una nueva reunión de Gabinete Nacional en la Casa Rosada.



En la previa de la reunión de Gabinete, el secretario general de ATE Hugo Godoy consideró que el bono para trabajadores privados acordado por el Gobierno y las cámaras empresarias no alcanza a cubrir la pérdida salarial de los trabajadores.



"El bono está lejos de cubrir las necesidades de pérdida salarial que hemos tenidos los trabajadores en un año con un 50 por ciento de inflación. El gobierno ha tenido una actitud de no diálogo y de cerrar cualquier discusión cierta", manifestó Godoy.



"Hemos solicitado la reapertura de la paritaria, el gobierno no lo hace y solamente conversa con sus sindicalistas amigos que le han avalado las política de despido y ajuste", añadió en declaraciones formuladas a radio La990.