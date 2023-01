A Tom Hanks no le sienta el papel de viejo gruñón

Tom Hanks ya no es aquel jovencito divertido y un poco lunático de comedias como “Splash”, “Forrest Gump” o “Quisiera ser grande” Ahora está grande de verdad, y de ahí que tenga que buscar proyectos y personajes que no le quedan tan bien, como el manager de Elvis. Y, como no siempre aparece Spielberg con algún guion como el de “Puente de espías”, esta vez Hanks protagonizó una remake hollywoodense del exitoso film sueco “Un hombre llamado Ove” interpretado por el actor de “Wallander”, Rolf Lassgard, que tuvo dos nominaciones al Oscar y las mejores recaudaciones internacionales de un film sueco en décadas.