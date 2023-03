Aguda comedia con el fondo de una tragedia

Berlin, 1942. No vemos nazis típicos. Solo gente común. No vemos judíos típicos. Solo un joven rubio y caradura. Después sabremos que es judío. Sus padres “se fueron a Polonia”. Ël se salvó porque trabaja en una fábrica de municiones. Feo trabajo. Pero un judío converso le da la posibilidad de dedicarse a su verdadera vocación, el diseño gráfico. Va a “rediseñar” pasaportes, para que sus paisanos puedan irse del país. Falsificación, que le dicen. Pronto aprovechará a falsificar su propia vida, haciéndose pasar por lo que no es, para disfrutar de lo que no puede. Las noches berlinesas son muy tentadoras. Y peligrosas, sobre todo para quien las quiere vivir a pleno.