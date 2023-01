Amague del PRO de Mendoza de ir por fuera de la alianza llegó a mesa nacional de JxC

La justificación política: a la convivencia ríspida se suma que en Mendoza el gobernador no tiene posibilidad de ser reelecto, y la UCR no tiene figuras de peso fuera del tándem Suarez-Cornejo, hecho que le pone presión a este último de volver al Ejecutivo provincial. El otro punto es la debilidad del PJ local, en pleno rearmado tras las últimas derrotas electorales.

Por eso, en la reunión de la cúpula de la Unión Cívica Radical que se realizó anteayer en Mar del Plata, los dirigentes radicales lanzaron el reclamo al PRO para que no permita que ningún candidato provincial se presente por fuera de la estructura de Juntos por el Cambio.

“Les pido que me faculten para que en la Mesa Nacional lo plantee con la máxima firmeza”, dijo el jujeño Gerardo Morales, titular de la UCR nacional.

En la cumbre de ayer, Suarez cuestionó vía zoom a De Marchi, y el radicalismo mencionó que tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta afirmaron que trabajarán para mantener la unidad de la alianza en Mendoza.

Incluso, el exgobernador y actual diputado nacional Julio Cobos, tras descartar una posible candidatura a la gobernación, expresó: “A De Marchi se lo ha invitado a la mesa de conducción, no asistió y tendrá sus razones. Si no hay puentes de diálogo, es difícil consensuar una forma o un procedimiento para dirimir sin que haya una ruptura”, dijo en declaraciones consignadas por el medio local El Sol. Y agregó: “Será muy difícil que se rompa el espacio”.

La escalada nacional de los sondeos de De Marchi no cayeron bien en el PRO mendocino, que sopesa posibles apoyos del peronismo desencatado y calcar el esquema de otros distritos, donde el sello amarillo se apoya en una pata del PJ.

Réplica

No obstante, la respuesta no intentó bajar los ánimos. “Desde el PRO en Mendoza estamos trabajando el armado de equipos y en la elaboración de las mejores respuestas a las demandas de los mendocinos. La realidad es que la gente no está preocupada hoy por las internas partidarias, sino en obtener respuestas a sus problemas”, dijeron desde el espacio en declaraciones difundidas a los medios.

“Eventualmente llegará el momento de discutir candidaturas y el armado de los frentes electorales. Nosotros

no queremos distraernos y por eso estamos trabajando en planes y propuestas para transformar la provincia de Mendoza. Cuando se discuta el armado de los frentes y los partidos que lo integren, desde el PRO aportaremos un plan. El pasado 23 de diciembre presentamos las primeras líneas de ese plan en el que venimos trabajando para Mendoza”, agregaron, en definiciones que estuvieron lejos de reafirmar la integridad de JxC en la provincia.

Tampoco ahorraron cuestionamientos a la gestión de Suarez, al señalar que trabajan en un plan “para que la provincia vuelva a ser atractiva para los inversores” y pusieron el duda el “estado de la infraestructura escolar en toda la provincia”.