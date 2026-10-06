Agustín Coto: "Es necesario convertir a Ushuaia en un polo cada vez más amplio de control del Atlántico Sur"

El senador oficialista habló sobre la cuestión Malvinas y marcó diferencias con La Libertad Avanza sobre el papel del Estado. Llamó a construir los "consensos necesarios" para aprobar leyes.

El senador nacional fueguino Agustín Coto (La Libertad Avanza) se refirió al debate sobre la Cuestión Malvinas , reavivado luego de que Argentina avanzara con distintas medidas contra el Reino Unido, y aseguró que "es necesario convertir a Ushuaia en un polo cada vez más amplio de control del Atlántico Sur” .

Coto consideró que la mirada debe exceder la disputa bilateral con Londres. "No es solamente la cuestión Malvinas. Es Malvinas, es el Atlántico Sur, las Sandwich, Georgias y la Antártida ", se planteó, al advertir que la Argentina necesita pensar una estrategia integral para esa región.

Al respecto, el representante de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur enmarcó la disputa de soberanía por el Atlántico Sur en plena tensión en el Estrecho de Ormuz, Gibraltar y Panamá, tres puntos clave para el tráfico marítimo e interoceánico.

“Acá todos juegan. Acá vos no podés esperar, acá no hay turnos” , comentó al podcast "Como en Casa", y pidió ampliar la discusión al espacio antártico.

La advertencia también incorpora una dimensión política. Avanzar en una política de mayor presencia argentina en el Atlántico Sur puede generar tensiones con el Reino Unido, pero el planteo es que ese eventual costo no debería impedir una estrategia de largo plazo.

“Indistintamente de lo que pueda generar una tensión con el Reino Unido”, se sostuvo, la discusión debe ser más amplia porque involucra a Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida como "un mismo espacio estratégico" y se preguntó qué lugar ocupará la Argentina frente a la futura discusión sobre el Tratado Antártico y, especialmente, frente a las necesidades de logística y control operativo de ese espacio.

En ese marco, Coto puso sobre la mesa el debate por la integración territorial de Tierra del Fuego y explicó: "Para llegar por tierra desde la isla hasta el territorio continental es necesario atravesar Chile y pasar por controles migratorios y aduaneros. Esa situación fue utilizada para cuestionar el grado de integración efectiva de la provincia con el resto del país".

“Siempre hay un montón de islas en el mundo y tenemos que ir por otro país: cuatro fronteras, cuatro aduanas, cuatro controles migratorios”, se señaló. Acto seguido, manifestó que “hasta tanto no tenga integración territorial, no tenga integración aduanera, no me podés venir a decir que estoy en igualdad de condiciones”.

Al opinar sobre el rol del estado, marcó diferencias con el libreto libertario y pidió conseguir los consensos necesarios para sacar leyes: "En ese terreno, es donde vos construís consensos mínimos que te puedan llevar a las mayorías. A menos que lo que quieras hacer sea subir un TikTok a tus redes puteando. Ahora, votos no vas a conseguir".

"El debate empieza a adquirir otra dimensión en un contexto en el que incluso sectores tradicionalmente identificados con posiciones de fuerte reducción del Estado hablan de aumentar el presupuesto de Defensa, fortalecer las capacidades militares y darle mayor importancia a la presencia argentina en los organismos y foros internacionales", reflexionó.

Y completó: "Esto no es defensa nada más: es defensa, desarrollo e investigación, lo público, lo privado”. “Malvinas, Antártida, Atlántico Sur: si no ponemos un mango nos van a seguir fumando pipa”, advirtió.

Por último, el senador marcó que Ushuaia busca ser algo más que el “fin del mundo”: la apuesta es convertirla en una plataforma desde la cual la Argentina pueda proyectar presencia, logística y capacidad de control hacia todo el Atlántico Sur y, especialmente, hacia la Antártida.