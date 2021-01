ANSES giró $39.400 millones para rojo previsional y arranca auxilio 2021

El paso de funcionarios de Alberto Fernández dos días atrás por La Pampa dejó también un balance en un tema sensible para las trece provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación. Mientras los mandatarios comienzan a rogar los auxilios 2021, otras provincias que no están incluidas en la asistencia, como Neuquén y Tierra del Fuego, siguen en gestiones con la Casa Rosada para ser incluidas en la planilla de transferencias para cubrir sus déficit previsionales.