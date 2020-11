Neuquén, cerca de reestructurar bono de u$s350 M atado a regalías

“La aceptación de la propuesta por la mayoría requerida de los tenedores de los Títulos TICADE le brindaría a la provincia el alivio temporario necesario para abordar las dificultades para generar ingresos atribuibles principalmente al impacto de la pandemia”, señaló la provincia en un comunicado oficial, en el que destacó el impacto negativo del Covid-19 en los precios del petróleo a nivel internacional en 2020.

La propuesta del gobierno de Neuquén incluye el pago de un monto equivalente a la suma de u$s34,55 por cada u$s1.000 del monto de capital pendiente y un incremento en el cupón de intereses fijado en la última propuesta, que había sido de 3% en 2021, 5% la tasa a pagar en 2022 y, a partir de esa fecha y hasta el vencimiento del título, el 7% anual.

Sin embargo, aún necesita el consentimiento del 75% de los tenedores del capital del bono para que la reestructuración siga adelante, por lo que la provincia decidió prorrogar el plazo de las negociaciones del 13 al 24 de noviembre, a la espera de conseguir los apoyos suficientes.

Lo mismo hizo con la negociación del bono Tideneu (Títulos de Deuda del Neuquén) emitido por un monto total de US$ 366 millones a un interés del 7,5% anual con vencimiento en 2024. Sobre ese título, no pagó un cupón de intereses para entrar en plazo de gracia de un mes, posibilidad abierta ya que el bono no tiene garantía de hidrocarburos.

Por otra parte, la provincia de Chubut comunicó oficialmente este fin de semana un principio de acuerdo para restructurar un bono emitido por u$s650 millones en 2016 con acreedores internacionales.

“Anunciamos el principio de acuerdo con los principales tenedores de deuda internacional de Chubut. Es el primer paso en este proceso, y una señal de esperanza y confianza hacia la reconstrucción de la provincia que queremos”, afirmó el gobernador Mario Arcioni.

El preacuerdo incluye la extensión del período de pago de bono a 2030 -originalmente con vencimiento en 2026- y un alivio en los pagos hasta 2023, a partir de una de 7,50% anual hasta el 26 de octubre de 2021 y, en adelante, del 7,75%, con pagos cada tres meses en los meses enero, abril, julio y octubre.