Cerraron los comicios en Chubut: el peronismo y y Juntos a la espera de un resultado que se anticipa parejo

Lo que está en juego es el destino de una provincia en la que no se reelegirá gobernador ( Mariano Arcioni ya cumplió dos mandatos consecutivos: uno al frente y otro como vice) y donde también se pondrá el foco nacional debido a que se trata de los últimos comicios antes de las PASO nacionales . Un envión que bien podría ser utilizado a nivel país por los ganadores pese a que los principales frentes locales intentaron provincializar la elección.

Y confirmó que a la tarde estarán en Trelew Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. “Es una foto que muestra la madurez del espacio. Esta no es una elección más ”, sostuvo. Y exigió: “Acá no podemos darnos el lujo de dividir. Acá no hay halcones ni palomas”.