Future Minerals Forum 2026: las claves de la cumbre en Arabia Saudita que redefinió la minería global

Con más de 20.000 participantes y 150 acuerdos internacionales, la 5° edición del FMF consolidó a Arabia Saudita como el nuevo eje estratégico de la minería. Líderes gubernamentales y CEOs debatieron sobre infraestructura, financiamiento y el rol de los minerales críticos en la transición energética.

Minerales críticos y transición energética fueron los ejes de la 5° Mesa Redonda Ministerial en Riad, Arabia Saudita, con representantes de de 100 países y casi 60 entidades. En 2022 eran solo 32 miembros.

Bajo el lema "El amanecer de una causa global", la quinta edición del Future Minerals Forum (FMF 2026) de Arabia Saudita se consolidó en Riad como la plataforma líder para definir el rumbo de la minería a nivel mundial. El evento reunió a altos funcionarios gubernamentales, expertos de la industria, inversores y académicos con un objetivo central: promover el suministro resiliente y responsable de minerales críticos. Más que una conferencia tradicional, el FMF se presentó como un foro impulsado por el Estado saudí para articular a los países proveedores y facilitar acuerdos que aceleren la electrificación global y la estabilidad económica.

La misión de esta cumbre en Arabia Saudita fue clara: funcionar como un catalizador de resultados tangibles que fortalezcan las cadenas de valor en las regiones ricas en recursos. El propósito de los lineamientos discutidos en Riad busca asegurar que los países proveedores no solo exporten materia prima, sino que se integren plenamente en el desarrollo industrial, garantizando que el crecimiento sea sostenible y beneficie directamente a sus economías. La sostenibilidad y la transferencia de tecnología se posicionaron como los pilares necesarios para cumplir con las metas de la transición energética.

Finalmente, el foro reafirmó la ambición de Arabia Saudita de posicionarse como el hub global para la producción y el comercio de metales, apalancado en su programa Vision 2030 . A través de la cooperación internacional y la inversión en tecnologías verdes, el FMF 2026 buscó unificar esfuerzos para transformar la minería en una "causa común". Este enfoque internacionalista pretende crear un ecosistema donde el acceso global a minerales estratégicos esté blindado frente a las tensiones geopolíticas, mediante asociaciones público-privadas sólidas y de largo plazo.

Arabia Saudita se ha consolidado como el epicentro de la discusión minera global, no solo como anfitrión, sino como un actor con una hoja de ruta clara hacia la diversificación económica. Las intervenciones de sus funcionarios en el Foro reflejaron una visión integrada que va desde la exploración hasta el procesamiento local.

Khalid Almudaifer , Viceministro de Industria y Recursos Minerales de Arabia Saudita y figura central de FMF , destacó que la 5° edición representa “una etapa decisiva hacia una nueva era de suministro y desarrollo mineral” .

Según el funcionario, el éxito se basa en tres pilares: “modelos de financiación para acelerar el desarrollo de infraestructura y establecer siete corredores minerales en África y América Latina; avanzar nuestra red de Centros de Excelencia en geología, sostenibilidad, innovación, talento y políticas; y lanzar un marco replicable de trazabilidad para fortalecer la transparencia y la responsabilidad ESG”.

El Ministro de Industria y Recursos Minerales, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, ofreció una mirada integral sobre los cuellos de botella del sector, señalando que la logística y el transporte son los principales impulsores de costos. Por ello, considera "esencial el desarrollo de cadenas de valor robustas y asociaciones estratégicas". El funcionario aclaró que la estrategia saudí ya no se limita a la extracción, sino que prioriza la manufactura local para aprovechar ventajas competitivas: "La demanda global, impulsada por la IA y la transición energética, no puede satisfacerse sin un acceso seguro a los minerales, pero debemos crear valor real en las comunidades locales para no repetir errores del pasado".

Future Minerals Forum 2026 Arabia Saudita Riad Salón central del Future Minerals Forum 2026: Riad se consolidó como el nuevo nodo del comercio de metales. FMF

En la misma línea, Khalid bin Saleh Al-Mudaifer, viceministro de Asuntos Mineros, calificó este encuentro como una "causa noble" y un movimiento global. Al-Mudaifer subrayó los esfuerzos del Reino por cerrar la brecha de financiamiento en la exploración minera y colocar el desarrollo de infraestructura en el centro de la agenda internacional, con el fin de sentar las bases de un suministro transparente y resiliente que "el mundo necesita desesperadamente".

Complementando esta visión, Suliman Al-Mazroua, CEO del Programa Nacional de Desarrollo Industrial y Logística (NIDLP), señaló que "la eficiencia logística es lo que finalmente convierte el potencial mineral en valor económico real". Mientras tanto, Mohammed El-Kuwaiz, Presidente de la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA), destacó la creación de un "ecosistema financiero que brinde la transparencia y liquidez necesarias para financiar proyectos de gran escala".

Finalmente, Abdullah bin Mufter Al-Shamrani, CEO del Servicio Geológico Saudí (SGS), remarcó que el Reino está mapeando sus recursos con datos de alta precisión para permitir una "planificación minera mucho más sostenible y responsable con el medio ambiente desde la etapa de prospección".

Minería responsable y financiamiento: la hoja de ruta del Banco Mundial para América Latina y África

La 5ª Mesa Redonda Ministerial, celebrada en el marco del Future Minerals Forum, marcó un hito sin precedentes en la cooperación internacional al reunir a ministros de más de 100 gobiernos y representantes de 59 organizaciones internacionales, incluyendo a todos los estados miembros del G20.

Durante la apertura, el ministro anfitrión Bandar Alkhorayef enfatizó que este crecimiento -que pasó de 32 a más de 100 países desde 2022- refleja un reconocimiento global de que el suministro de minerales es una "responsabilidad compartida que requiere soluciones coordinadas e inclusivas". Para garantizar la continuidad de estos esfuerzos, se anunció la creación de un Grupo Directivo Ministerial Permanente con representación geográfica equilibrada.

En términos de implementación, el viceministro Khalid Al-Mudaifer detalló los avances logrados durante el último año en tres ejes estratégicos. El primero es el desarrollo del "Marco de Minerales Futuros", que busca ampliar el financiamiento de infraestructura a través del Banco Mundial, con foco en siete corredores prioritarios identificados en África y América Latina.

Mesa Redonda Ministerial Future Minerals Forum Arabia Saudita Riad El Future Minerals Forum 2026 dejó en claro que la transición energética ya no es un objetivo lejano, sino una realidad operativa que exige una reconfiguración total del mapa minero mundial. FMF

A esto se suma la creación de un estándar de minería responsable para mejorar la transparencia mediante la trazabilidad, y la puesta en marcha de una Red de Centros de Excelencia destinada a fortalecer las capacidades técnicas y humanas en las regiones proveedoras.

Finalmente, el foro contó con la participación de la Vicepresidenta de Infraestructura del Grupo del Banco Mundial, Valerie Levkoff, quien presentó una nueva estrategia integral de minerales para apoyar a los países productores. Este enfoque no se limita a la extracción, sino que busca extenderse hacia el procesamiento y la fabricación regional, con el objetivo primordial de "crear valor local y generar oportunidades de empleo".

Declaraciones de funcionarios públicos de todo el mundo

David Copley, asesor especial del presidente Donald Trump en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, detalló la política de estado estadounidense frente a la dependencia de suministros críticos. Según dijo, el gobierno de Estados Unidos definió una estrategia de cuatro ejes para blindar su industria minera, frente a las tensiones geopolíticas. Copley explicó que el plan nacional incluye la inversión directa en proyectos, el almacenamiento de minerales críticos, la protección de empresas del sector y la reconstrucción integral del ecosistema minero. Para el asesor de Trump, estas acciones son vitales para garantizar la resiliencia industrial y la seguridad nacional en el mediano plazo.

Claude Guay, secretario parlamentario del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Canadá, destacó la importancia estratégica de su nación en el mercado global. Guay afirmó que trabajarán "estrechamente con nuestros aliados para apoyar y fortalecer el ecosistema de la minería y los minerales", subrayando que Canadá posee una vasta reserva de minerales críticos, los cuales calificó como elementos "esenciales para la seguridad del suministro y la transformación industrial" a nivel mundial.

Future Minerals Forum 2026 Arabia Saudita Riad La tecnología de vanguardia y la Inteligencia Artificial aplicadas a la minería fueron los grandes atractivos de la exposición comercial. FMF

Desde la perspectiva de América Latina, el potencial geológico volvió a ocupar un lugar central en las discusiones. Ana Paula Bittencourt, secretaria nacional de Geología, Minería y Transformación Mineral del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, subrayó el peso específico de su país en el mapa global de recursos: “Tenemos recursos minerales significativos en el subsuelo, y Brasil ocupa el segundo lugar a nivel mundial en términos del tamaño de su dotación de recursos minerales”. Su intervención reforzó la idea de que la región está llamada a desempeñar un rol estratégico en el abastecimiento futuro de minerales críticos.

Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, desplegó una agenda ambiciosa para posicionar a la Argentina como un aliado estratégico del mundo occidental. La intervención de Lucero comenzó con un diagnóstico crudo pero necesario sobre el historial financiero y jurídico del país. Ante un auditorio compuesto por los mayores fondos de inversión del globo, el funcionario fue tajante: "Argentina no tuvo un historial muy bueno cuando se trata de cumplir con sus obligaciones internacionales y de proveer una economía estabilizada. Estamos verdaderamente decididos a dejar eso atrás".

"Sabemos que tenemos un largo camino para construir confianza y que esto se hace con el tiempo, pero estamos convencidos de hacerlo", afirmó Lucero, subrayando que hoy existe un consenso político inédito sobre la minería como pilar del desarrollo nacional. En esa línea, el secretario de Minería destacó que el país ha sido "bendecido" con recursos que hoy son el corazón de la transición energética global.

Lucero proyectó que para el año 2035, la producción nacional podría alcanzar las 650.000 toneladas de LCE (Carbonato de Litio Equivalente) anuales. Pero también dio pronósticos para el cobre: "Esperamos ser muy pronto proveedores de cantidades importantes de cobre. En cinco a ocho años podríamos estar produciendo entre 1,3 y 1,5 millones de toneladas por año", vaticinó Lucero.

Luis Lucero Future Minerals Forum Arabia Saudita Riad minería El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, proyectó que para el 2035 la producción de litio podría alcanzar las 650.000 toneladas de LCE (Carbonato de Litio Equivalente) y que en cinco a ocho años podríamos estar produciendo entre 1,3 y 1,5 millones de toneladas de cobre por año.

La ministra de Minería de Chile, Aurora Williams Baussa, reafirmó el papel protagónico de la región en la transición energética global. Williams destacó que Chile "desempeña un papel líder a nivel mundial en el suministro de minerales", sustentado por su posición como el mayor productor de cobre del planeta y su aporte cercano al 15% de la producción global de litio. Estas cifras colocan al país vecino en el centro de la escena para asegurar los materiales críticos que demanda el mundo.

Desde la perspectiva europea, Benjamin Gallezot, delegado interministerial para el Suministro de Metales y Minerales Estratégicos de Francia, advirtió sobre las crecientes dificultades del sector. Según Gallezot, aunque los minerales críticos son hoy una prioridad global, "el mayor desafío reside en el propio mercado". El funcionario señaló que, ante una demanda que no deja de crecer, garantizar la estabilidad y una regulación efectiva se está volviendo una tarea cada vez más compleja para los estados.

La ministra de Transición Energética y Desarrollo Sostenible de Marruecos, Leila Benali, planteó un cambio de paradigma para las economías emergentes. Benali explicó que el reto actual para su país es "cómo pasar de atraer inversiones a retener valor". Para lograrlo, la funcionaria apuesta por la implementación de sistemas mineros y energéticos sostenibles que operen bajo un esquema de bajo costo y reducida huella de carbono, integrando la sostenibilidad en el núcleo del negocio.

Finalmente, Ali Pervaiz Malik, Ministro Federal de Petróleo de Pakistán, presentó a su país como una oportunidad emergente para los inversores internacionales. Malik reveló que Pakistán posee "miles de kilómetros de cinturones de litio altamente prospectivos", un recurso que podría posicionar a la nación como un actor relevante en la cadena de suministro de baterías a nivel global.

Declaraciones de líderes empresarios mineros

La presencia de líderes empresariales también fue protagonista del foro saudí. Según la recopilación de declaraciones públicas de directivos realizada por Energy Report revelan que el sector corporativo puso el foco en la ejecución. Por ejemplo, en un escenario global de alta volatilidad, la cooperación entre empresas surge como el pilar fundamental para la viabilidad de nuevos desarrollos.

Y así lo expresó Catherine Raw, Chief Development Officer de BHP, quien subrayó que la creación de alianzas estratégicas no es solo una opción, sino una necesidad operativa. BHP junto a Lundin Mining desarrollan en Argentina el proyecto de cobre Vicuña, uno de los más grandes de la región. Según la directiva, estas sinergias son "esenciales porque permiten compartir riesgos", facilitando el avance de proyectos que, de forma individual, serían difíciles de costear o ejecutar en el contexto actual.

La tecnología de vanguardia fue uno de los ejes centrales del foro. Wang Qinghai, presidente de la Junta de JCHX Mining, fue categórico al señalar que el sector debe apoyarse en las herramientas digitales para optimizar procesos. "La inteligencia artificial es la respuesta para acelerar la producción en la industria minera", aseguró el directivo, posicionando a la IA como el motor necesario para acortar tiempos y maximizar la eficiencia operativa en los yacimientos.

La innovación tecnológica fue otro de los ejes centrales del encuentro. Helena Hedblom, presidenta y CEO de Epiroc, destacó el impacto creciente de la inteligencia artificial en la industria extractiva: “Hemos lanzado programas piloto que aprovechan la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, la toma de decisiones y la innovación en todo el sector”. La ejecutiva remarcó que estas herramientas ya no son un concepto futuro, sino una realidad operativa que permite optimizar procesos, reducir riesgos y elevar los estándares de productividad y seguridad en minería.

El rol de la región en la transición energética global quedó de manifiesto con la presentación de Máximo Pacheco, titular de la firma estatal Codelco. Pacheco recordó que la economía chilena está "fundamentalmente anclada en el cobre", metal que representa cerca del 20% de la producción mundial. El directivo enfatizó que tanto el cobre como el litio son los grandes protagonistas de la actualidad, cumpliendo un papel determinante "en el apoyo a la transformación económica e industrial" a nivel global.

Future Minerals Forum 2026 Arabia Saudita Riad La compañía Saudi Arabian Mining Company (Maaden) fue anfitriona de la cena del Future Minerals Forum en Riad. FMF

La necesidad de reglas claras y estabilidad institucional fue retomada por el sector corporativo. Tristan Pascall, CEO de First Quantum Minerals, que en el país impulsan el proyecto de cobre Taca Taca en Salta, planteó que la estandarización tecnológica enfrenta límites si no está acompañada por políticas públicas consistentes: “Adoptar una única tecnología dominante a lo largo de la producción sigue siendo un desafío considerable; sin embargo, la reforma regulatoria cumple un papel crítico para brindar estabilidad y habilitar inversiones de largo plazo en el sector minero”. El mensaje apuntó directamente a los gobiernos como actores clave para destrabar proyectos de gran escala, tal como hizo Argentina con el RIGI, que se estima pronto extenderá su vigencia por un año más hasta julio del 2027.

Finalmente, el auge de los metales preciosos y su vínculo con la demanda industrial también estuvo presente en el foro. Michael Steinmann, presidente y CEO de Pan American Silver, remarcó la centralidad de la plata en la economía global: “La plata es un insumo crítico para una amplia gama de industrias y, como principal productor mundial, desempeñamos un rol central para satisfacer esta creciente demanda industrial”. La declaración dialoga directamente con el contexto de precios récord del metal y con su rol cada vez más relevante en sectores como la tecnología, la transición energética y la electrificación.

Para Adam Lundin, presidente de Lundin Mining Corp. y CEO de LunR Royalties a cargo del proyecto Lunahuasi de NGEx , el futuro de la actividad pasa por integrar procesos más limpios y eficientes. Durante el encuentro, Adam Lundin aseguró que la compañía está impulsando iniciativas de alto impacto, entre las que destaca el "fortalecimiento del reciclaje dentro del sector minero". El objetivo detrás de esta estrategia es mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y consolidar una operación que soporte los estándares de sostenibilidad que demanda el mercado hoy.

La gestión del desempeño a lo largo de toda la cadena de valor es el gran desafío de las operadoras. Paulo Castellari, CEO de la francensa Eramet, que en Argentina opera el proyecto de litio Centenario-Ratones en Salta, explicó que las compañías mineras "dependen de una variedad de acuerdos operativos para gestionar el riesgo". Según el ejecutivo con doble nacionalidad brasileña e italiana, esta flexibilidad en los arreglos de operación es lo que permite "ofrecer un rendimiento constante" en cada eslabón del proceso productivo, garantizando la estabilidad operativa frente a factores externos.

En el Future Minerals Forum 2026 también hubo espacio para el debate sobre gobernanza, marcos regulatorios y seguridad jurídica como condiciones indispensables para sostener el flujo de inversiones en minería. En ese sentido, José Luis Manzano, fundador y chairman de Integra Capital, advirtió que hoy existe una fuerte concentración geográfica de la oferta: “Actualmente, la mayoría de los suministros minerales globales provienen de Asia, lo que subraya la necesidad de contar con marcos legales estables y claramente definidos para gobernar el sector minero y fortalecer la confiabilidad de las cadenas de suministro”.

La afirmación del empresario mendocino Manzano puso el foco en la urgencia de diversificar el origen de los minerales críticos y de generar reglas previsibles que acompañen las decisiones de inversión de largo plazo. Integra posee Minera Aguilar en Jujuy, una operación histórica de zinc, plomo y plata, desarrolla el proyecto Potasio Río Colorado (PRC) en Mendoza y recientemente descubrió grafito en su proyecto Teo en La Rioja.

Por su parte, Marna Cloete, presidenta y CEO de Ivanhoe Mines, puso el dedo en la llaga sobre los cuellos de botella del sector. Cloete advirtió que "la parte más lenta de la industria minera reside en las primeras etapas de exploración y el acceso a clases de activos en etapas tempranas". Para la ejecutiva, agilizar estos procesos iniciales es crítico para que la oferta de minerales pueda acompañar el ritmo de la transición energética global.

El éxito actual de los gigantes mineros suele explicarse por la solidez de sus cimientos. Bajo esa premisa, Bob Wilt, CEO de Saudi Arabian Mining Company (Maaden), destacó la labor de su antecesor, Khalid bin Saleh Al-Mudaifer, señalando que "estableció una base sólida al liderar la primera fase del crecimiento de Maaden". Para Wilt, ese liderazgo fue la pieza clave que permitió a la empresa posicionarse como un actor relevante en el mapa minero internacional.

Yasser A. Metwally, de Hexagon Mining, destacó la importancia de vincular innovación con formación profesional: “La mina del futuro solo tendrá éxito si invertimos en los mineros del futuro”, al referirse a una nueva asociación estratégica entre Hexagon y Maaden para desarrollar talento y educación minera en la región, subrayando que “la innovación solo es tan poderosa como las habilidades detrás de ella”.

El ecosistema minero saudí recibió elogios de los principales inversores globales. Garry Korte, CEO del Grupo Hancock Prospecting, destacó la determinación política del Reino: "Estamos impresionados por el orgullo, la pasión, el apoyo y el compromiso demostrado por el gobierno saudí en la construcción de una industria minera líder". Este respaldo estatal se percibe como una ventaja competitiva para atraer capitales de largo plazo.

Finalmente, el profesor Morgan D. Bazilian, director del Payne Institute de la Escuela de Minas de Colorado, recordó que no existen soluciones únicas para el sector. "Los mercados varían, las cadenas de suministro difieren y la dinámica de la demanda no es uniforme", explicó Bazilian. Ante esta complejidad, el académico instó a las empresas a "incorporar todas estas variables en nuestra planificación estratégica y toma de decisiones" para mitigar la incertidumbre global.

Future Minerals Forum 2026: la minería es una "causa global"

Desde la organización del foro, la propia cuenta oficial señaló que la reunión no fue solo una conferencia, sino “el amanecer de una causa global”, reuniendo “gobiernos, líderes de la industria, ONGs, inversores e innovadores con el propósito común de dar forma al futuro de los minerales” y subrayando que el FMF aborda directamente los desafíos de suministro, inversión, innovación y sostenibilidad en minerales críticos a nivel mundial. La agenda del foro no solo se centró en minería primaria, sino también en oportunidades de inversión y cadena de valor completa.

En una publicación del foro también se destacó la escala del evento: “Más de 100 países, más de 150 memorandos de entendimiento y acuerdos internacionales, y más de 20 000 participantes” convergieron en Riad para debatir el papel de los minerales en una nueva era de desarrollo, energía y sostenibilidad, reflejando el alcance global de la plataforma.

El Future Minerals Forum 2026 dejó en claro que la transición energética ya no es un objetivo lejano, sino una realidad operativa que exige una reconfiguración total del mapa minero mundial. Desde el ambicioso despliegue de infraestructura y capitales en Arabia Saudita hasta el liderazgo estratégico de países de África, pero también de América Latina como Chile, Brasil y Argentina, entre otos, el mensaje en Riad fue unívoco: no habrá transformación económica sin un suministro seguro, trazable y, por sobre todo, colaborativo.

El foro cerró sus puertas habiendo transformado la minería en una "causa global", donde la innovación tecnológica y la estabilidad regulatoria serán las únicas garantías para que las regiones proveedoras se conviertan en los nuevos motores de la prosperidad y estabilidad del siglo XXI.