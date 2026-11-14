Granizo, inundaciones y un hombre arrastrado por el río: lo que dejó la tormenta que azotó a Córdoba

Se registraron acumulados de más de 40 milímetros de agua, luego de más de 40 grados de sensación térmica. Una serie de alertas llegaron al menos a 10 distritos provinciales.

En la capital cordobesa, la intensa lluvia provocó acumulación de agua en varias calles.

Una fuerte tormenta se desató el viernes por la tarde y noche en Córdoba , que dejó calles anegadas, caída de granizo y fuertes ráfagas en distintos puntos de la provincia, tras una jornada de altas temperaturas. Tal fue el impacto del fenómeno que un hombre llegó a ser arrastrado por el agua de un río.

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Cerca de las 15:00, la ciudad de Córdoba registró una temperatura de 36,7 grados y una sensación térmica de 41,4 grados , según datos del Observatorio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

Con el avance del sistema hacia el centro provincial, el organismo emitió avisos a corto plazo por posibles tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y caída ocasional de granizo.

Cerca de las 15:00, la ciudad de Córdoba registró una temperatura de 36,7 grados y una sensación térmica de 41,4 grados.

El medio local El Doce indicó que las alertas alcanzaron a los departamentos de Colón, Capital, General San Martín, Río Primero, Río Segundo, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión . Las lluvias dejaron 48 milímetros en Corral de Bustos hasta las 15:30 horas, 45 milímetros en General Roca y 44 milímetros al norte de Los Surgentes.

El temporal alcanzó la zona de Río Cuarto, donde las calles céntricas quedaron cubiertas por el agua, con 61 milímetros de acumulación en pocos minutos según una estación meteorológica del Ministerio de Bioagroindustria.

El rescate del hombre arrastrado por la corriente

Uno de los eventos de mayor preocupación ocurridos implicó el rescate de un hombre que debió ser asistido tras quedar atrapado en el río Suquía. @argennoti (X)

Uno de los eventos de mayor preocupación ocurridos implicó el rescate de un hombre que debió ser asistido luego de quedar atrapado en el cauce del río Suquía, a la altura del puente Avellaneda, según la policía provincial.

A raíz de esto, los Bomberos desplegaron un operativo desde el puente y aplicaron técnicas especializadas para alcanzar a la persona, que se encontraba en la parte inferior.