Ruiz Malec: "Hay empresarios que ganaron mucho y aun así decidieron tirar la toalla"

P.: ¿Dónde se presentan los mayores problemas?

M.R.M.: Tenemos el registro de más de 2 mil consultas, denuncias y conflictos colectivos relacionados a falta de pago, suspensiones y despidos. Son pedidos heterogéneos porque hay dificultades en todos lados. Lo que no es esencial, tiene grandes problemas. Pero lo que está funcionando, o que bien puede funcionar por teletrabajo, tiene un fuerte descenso de ventas porque la economía no se está moviendo básicamente porque el mundo no se está moviendo. Tenemos áreas que pensamos que no iban a estar afectadas, y lo están. Intentamos que en un momento donde no se produce y no hay ventas, pensar en quién puede poner más el hombro y quién no.

P.: La extensión de la cuarentena en el conurbano agrava la situación de muchos trabajadores que todavía no pueden volver a la actividad. ¿Hay planes para prolongar la ayuda?

M.R.M.: La Provincia tiene dificultades con sus finanzas por lo que hoy está abocada a garantizar que los municipios no tengan despidos porque eso afecta al resto de la economía de la Provincia. La pelea está ahí, porque el gasto grande está en reforzar lo sanitario. Contamos mucho con el aporte nacional. Y, en los sectores más perjudicados, seguro se van a ir extendiendo los beneficios porque, al habilitarse actividades en el resto del país, a Nación se le va a hacer más fácil en medio de tanta dificultad.

P.: ¿Proyectan que junio será un mes difícil en relación a quiebras?

M.R.M.: Lo que estamos viendo es que las empresas siempre algo tienen guardado y que, además, muchas utilizaron un variopinto de herramientas. Hay muchas que utilizaron su espalda y que el mes que viene van a poder utilizar otra herramienta, como puede ser un crédito o acceder a un subsidio. Claro que, las que utilizaron todo, van a tener problemas. Lo importante en estos casos es mediar. Ver la espalda y el historial de las empresas porque hay empresarios que ganaron mucho y aun así deciden tirar la toalla. En ese caso vamos a ser duros y no vamos a permitir avivadas porque son compromisos que hay que afrontar. Si a la empresa le fue bien y obtuvieron ganancias, corresponde obligarlos a que afronten la situación. Pero no hay duda de que es un momento difícil y de que los números no van a dar bien. De la pandemia vamos a salir con más desempleo y menos empresas. Lo que estamos haciendo es tratar de minimizar el daño.

P.: ¿Ya se piensa en el día después?

M.R.M.: Tenemos que empezar a pensar en eso. Pero no existe el día después. Va a ser un día para algunos sectores y otro día después para otros. En el conurbano vamos a tener que atajar varios conflictos y para eso tendremos que ver cómo hacemos para redistribuir entre los sectores que más ganen y los que van a estar cerrados.

P.: La globalización digital que se produjo durante la cuarentena provocó modificaciones en los procesos de trabajo de todas las industrias. ¿Cuál es el marco de seguridad y salud para los trabajadores?

M.R.M.: Hay que empezar aclarando que no se está haciendo teletrabajo sino trabajo en casa, que es un concepto que salió por la pandemia y que implica menores condiciones de las que tiene el teletrabajo. De todos modos, el teletrabajo está regulado con normativas que no se adaptan a los nuevos tiempos y que no tienen en cuenta todos los derechos de los trabajadores. El desafío es cómo los derechos laborales y los convenios colectivos se trasladan al interior de una casa.

P.: ¿Cree que debe llevarse adelante una reforma laboral en ese sentido?

M.R.M.: Las relaciones laborales no son las mismas. La reforma tiene que ser pensada en cómo los derechos que teníamos se adaptan a las nuevas modalidades. Vale aclararlo porque el término de reforma laboral se convirtió durante el gobierno anterior en la idea de recortar derechos. Y no, la idea es distribuir los beneficios que trae el teletrabajo de manera equitativa. En términos salariales y de derechos. No sé si será necesario una reforma, sino ver cómo adaptar los convenios colectivos. Es algo que hay que poner sobre la mesa porque los derechos de los trabajadores están demostrando su fuerza. La parte de la población que accede a estos derechos pueden tener un mejor pasar que en otros países donde están desprotegidos y eso nos mantiene unidos como sociedad.

P.: ¿Cómo será negociar paritarias en este marco?

M.R.M.: El foco está puesto en lo que hay. Pensemos que la recaudación cayó un 50 por ciento. Ya es muy difícil sostener lo que se tenía. Hay que retomar las conversaciones porque se vienen discusiones complejas. Sobre todo después de una brutal rebaja salarial heredada. Pero está claro que no por esto vamos a dejar de apostar al diálogo.