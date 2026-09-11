Quilmes: cómo fue la investigación que descubrió al adolescente que planeaba matar a sus compañeros de clase guiado por ChatGPT

El adolescente fue rastreado gracias a las palabras clave volcadas en la conversación con la plataforma. Tras la alerta, agentes de la policía secuestraron celulares, vestimenta y distintos elementos durante un allanamiento.

Un alumno de un colegio secundario de Quilmes fue descubierto por el FBI luego de intentar matar a sus compañeros. La entidad estadounidense lo descubrió gracias a una conversación que el adolescente había mantenido con la plataforma de Inteligencia Artificial (IA) ChatGPT y dio aviso a las autoridades argentinas.

Así, la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante un allanamiento en la casa del adolescente, que había expresado su intención de cometer un tiroteo en su escuela y asesinar a sus compañeros. El caso fue descubierto después de que el FBI alertara a las autoridades argentinas al respecto.

El auxiliar letrado de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de Quilmes, Alejandro de Mena , a cargo del expediente de la causa, explicó cómo el organismo de investigaciones estadounidense descubrió el supuesto plan del adolescente: “ChatGPT es internacional y al estar investigando ahí las alertas, dan intervención al país por el número IP (del dispositivo del chico) . A raíz de eso se puede establecer de dónde vino y se llegó hasta la zona de Quilmes”.

En el reportaje por radio Mitre, Mena indicó que las alertas detectadas por el FBI fueron las palabras clave que el alumno le mencionó a la IA. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron teléfonos celulares, vestimenta y distintos elementos . Fuentes policiales indicaron a Infobae que la investigación se inició el 19 de agosto, a partir de una alerta remitida por el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de EEUU en la Argentina .

El ataque habría sido inicialmente planeado para 2027, aunque el adolescente también habría planteado la posibilidad de adelantarlo . Además, manifestó interés en adquirir vestimenta y elementos de características tácticas. Ante la gravedad de las expresiones, tomó intervención la Unidad de Investigación Antiterrorista, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA .

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la jueza Miriam Susana Alcolcel, y con la Secretaría Única a cargo de Mariana Digiani, ordenó allanar el domicilio. De Mena confirmó que el delito que se le imputó al adolescente es “intimidación pública” y que este viernes se lo citó a la Fiscalía.

Europa pone a ChatGPT bajo la lupa: nuevas reglas y mayor control para OpenAI

La Comisión Europea incluyó a ChatGPT entre las plataformas en línea de gran tamaño alcanzadas por las obligaciones más estrictas de la Ley de Servicios Digitales (DSA). La decisión convierte al chatbot de inteligencia artificial de OpenAI en el primero de su tipo en quedar bajo este nivel de supervisión dentro de la Unión Europea.

El Ejecutivo comunitario considera que ChatGPT funciona como un servicio híbrido que, bajo las reglas de la DSA, también reúne las condiciones para ser considerado un motor de búsqueda. La misma clasificación alcanzó a Roblox y Reddit, debido a que ambas plataformas permiten a sus usuarios publicar y distribuir contenidos propios y de terceros a gran escala. Según la normativa europea, ese alcance justifica un mayor nivel de supervisión.