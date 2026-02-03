Azul: feroz agresión contra un padre que buscaba a su hija en un cumpleaños de 15

La víctima tiene 50 años y fue embestido cuando se encontraba en su auto. Durante el hecho, fue amenazado de muerte.

Un hecho de violencia se produjo durante la madrugada del domingo , cerca de las 5:30 , en inmediaciones de la Quinta El Vasco , en la ciudad de Azul . Un hombre de 50 años resultó agredido cuando llegó en su vehículo para retirar a su hija de un cumpleaños de 15 que se desarrollaba en el lugar.

Según consta en la denuncia , la víctima se desplazaba en un Fiat Siena y, al detenerse en la vía pública, fue increpado por dos adolescentes que se encontraban en el exterior del predio y que presentaban signos de ebriedad .

Sin mediar provocación previa, los jóvenes comenzaron a patear el automóvil , causando daños de consideración y a agredir físicamente al conductor.

El ataque provocó abolladuras en las puertas y el capot , además de la rotura de ópticas y del espejo retrovisor . Al descender del vehículo para intentar frenar la situación, el conductor fue golpeado , sufriendo lesiones en el rostro y en uno de sus brazos .

De acuerdo al relato, uno de los agresores exhibió un objeto punzante y amenazó de muerte al hombre, lo que obligó a la víctima a retirarse del lugar para proteger su integridad física y la de su hija.

Agresión cumple 15 azul Los agresores celebraron lo ocurrido luego del ataque. Ataque

Tras la presentación de la denuncia, personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Azul Primera avanzó con la investigación y logró identificar a los presuntos atacantes, ambos menores de 16 años.

La causa quedó caratulada como Lesiones leves, Daño y Amenazas agravadas, con intervención de la UFI N° 17, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte, y continúa bajo la órbita de la Justicia de Menores.

En las horas posteriores al hecho, comenzó a circular en redes sociales un video que provocó un fuerte repudio en la comunidad. Las imágenes muestran a los mismos adolescentes celebrando lo ocurrido, instantes después del violento episodio.

El material audiovisual sumó un elemento clave a la causa y reavivó el debate local sobre la violencia juvenil, la naturalización de las agresiones y el rol de las redes sociales en la difusión de este tipo de conductas.

El testimonio del padre agredido

Luego de que el video se viralizara, el padre atacado envió un mensaje al medio local Verte Azul para relatar cómo vivió la situación. Prefirió no dar una entrevista en cámara ni revelar su identidad para resguardar a su hija y a una amiga que la acompañaba.

En su testimonio, sostuvo que el episodio no fue un hecho aislado: “La verdad no estamos descubriendo nada nuevo, hoy me pasó a mí”. También confirmó que la denuncia ya fue realizada y que “se tomaron las medidas pertinentes”.

Al explicar por qué no respondió a la agresión, remarcó: “Entenderás que no pude reaccionar, ya que son menores de edad. Solo quise resguardar a mi hija, retrocediendo y defendiéndome de los golpes”. En la misma línea, aclaró: “No quiero hacer la nota para resguardar a mi hija y a su amiga”.

El hombre aseguró que los adolescentes involucrados “ya tienen muchos antecedentes y no son buenos” y agregó un dato preocupante: “Quince minutos después se viralizó otro video en la calle teniendo problemas con otro muchacho”, en referencia a un nuevo episodio protagonizado por los mismos jóvenes.

Finalmente, detalló las consecuencias físicas y materiales que dejó el ataque: “Yo estoy golpeado, con dos dedos comprometidos y el auto destrozado”. La investigación judicial continúa mientras el caso sigue generando indignación y debate en la ciudad de Azul.