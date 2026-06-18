El Gobierno le transferirá inmuebles del exprograma Procrear a Entre Ríos, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) mediante el cual Nación y las provincias pueden saldar acreencias mutuas a través de distintos mecanismos.
El Gobierno le transferirá inmuebles del exprograma Procrear a Entre Ríos
Lo acordó el ministro Luis Caputo con el gobernador Rogelio Frigerio. Además, reconocerá una deuda relacionada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo de deuda de un anterior convenio adeudado.
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La medida se oficializó este jueves con la firma de un acuerdo entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador Rogelio Frigerio. Además de la transferencia de los bienes, el Estado se comprometió a reconocer el valor tasado.
Por otra parte, Caputo anticipó que se validará una deuda a la provincia relacionada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo de deuda de un anterior convenio adeudado.
"Seguimos trabajando junto a los gobernadores para ordenar la situación financiera entre las jurisdicciones y avanzar en una nueva relación fiscal federal", remarcó el ministro en sus redes sociales.
El Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas fue lanzado por el Gobierno en 2024 a través del Decreto 969/2024. La nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial, buscó generar un mecanismo para resolver deudas cruzadas entre el Estado y las provincias.
El sistema habilita al Ejecutivo a saldar acreencias mediante la entrega de tierras, empresas, rutas y otros bienes para cancelar los pasivos.
Entre los beneficios del régimen se menciona: la renegociación de deudas entre el Estado Nacional y las provincias/CABA, la extinción total o parcial de obligaciones para facilitar el saneamiento de las cuentas públicas y la mejora de la coparticipación para garantizar una distribución más justa de los fondos.
Auxilio a provincias
En paralelo a la firma del acuerdo, este jueves se oficializó que Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy quedaron habilitados para recibir adelantos de coparticipación federal por hasta $400.000 millones cada una, con una tasa anual del 15%.
Desde el distrito que comanda Rogelio Frigerio anticiparon que recibirán desembolsos por $150.000 millones.
Estos recursos se suman a los $220.000 millones otorgados a comienzos de año, por lo que la provincia alcanzará un total de $370.000 millones en adelantos financieros durante 2026.
"El adelanto otorgado a Entre Ríos a comienzos de año por $220.000 millones viene siendo cancelado en tiempo y forma por la provincia mediante las retenciones automáticas previstas sobre la coparticipación federal", indicaron en la gobernación.
Asimismo, señalaron que, a la fecha, ya se ha devuelto aproximadamente el 50 por ciento de esos recursos,"reflejando una administración ordenada y previsible de las finanzas públicas".
En esa línea, apuntaron que la medida "contribuye a fortalecer la planificación financiera de la provincia, brindando previsibilidad para sostener el funcionamiento del Estado y seguir impulsando las políticas públicas, las obras y los programas que forman parte de la agenda de transformación que Entre Ríos lleva adelante".
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