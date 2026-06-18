Lo acordó el ministro Luis Caputo con el gobernador Rogelio Frigerio. Además, reconocerá una deuda relacionada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo de deuda de un anterior convenio adeudado.

El Gobierno le transferirá inmuebles del exprograma Procrear a Entre Ríos , en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) mediante el cual Nación y las provincias pueden saldar acreencias mutuas a través de distintos mecanismos.

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La medida se oficializó este jueves con la firma de un acuerdo entre el ministro de Economía, Luis Caputo , y el gobernador Rogelio Frigerio . Además de la transferencia de los bienes, el Estado se comprometió a reconocer el valor tasado.

Por otra parte, Caputo anticipó que se validará una deuda a la provincia relacionada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo de deuda de un anterior convenio adeudado.

"Seguimos trabajando junto a los gobernadores para ordenar la situación financiera entre las jurisdicciones y avanzar en una nueva relación fiscal federal" , remarcó el ministro en sus redes sociales.

En la ciudad de Paraná firmamos junto al Gobernador de Entre Ríos, @frigeriorogelio , un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). A partir de este acuerdo, la Nación transferirá inmuebles del ex https://t.co/ZvXsS5MZfq a Entre Ríos y la… pic.twitter.com/kXY5iq5CvF

El Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas fue lanzado por el Gobierno en 2024 a través del Decreto 969/2024. La nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial, buscó generar un mecanismo para resolver deudas cruzadas entre el Estado y las provincias.

El sistema habilita al Ejecutivo a saldar acreencias mediante la entrega de tierras, empresas, rutas y otros bienes para cancelar los pasivos.

Entre los beneficios del régimen se menciona: la renegociación de deudas entre el Estado Nacional y las provincias/CABA, la extinción total o parcial de obligaciones para facilitar el saneamiento de las cuentas públicas y la mejora de la coparticipación para garantizar una distribución más justa de los fondos.

Auxilio a provincias

En paralelo a la firma del acuerdo, este jueves se oficializó que Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy quedaron habilitados para recibir adelantos de coparticipación federal por hasta $400.000 millones cada una, con una tasa anual del 15%.

Desde el distrito que comanda Rogelio Frigerio anticiparon que recibirán desembolsos por $150.000 millones.

Estos recursos se suman a los $220.000 millones otorgados a comienzos de año, por lo que la provincia alcanzará un total de $370.000 millones en adelantos financieros durante 2026.

"El adelanto otorgado a Entre Ríos a comienzos de año por $220.000 millones viene siendo cancelado en tiempo y forma por la provincia mediante las retenciones automáticas previstas sobre la coparticipación federal", indicaron en la gobernación.

Asimismo, señalaron que, a la fecha, ya se ha devuelto aproximadamente el 50 por ciento de esos recursos,"reflejando una administración ordenada y previsible de las finanzas públicas".

En esa línea, apuntaron que la medida "contribuye a fortalecer la planificación financiera de la provincia, brindando previsibilidad para sostener el funcionamiento del Estado y seguir impulsando las políticas públicas, las obras y los programas que forman parte de la agenda de transformación que Entre Ríos lleva adelante".