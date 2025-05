Elecciones 2025: Corrientes irá a las urnas el 31 de agosto para elegir nuevo gobernador

Reloj en marcha rumbo a las elecciones en Corrientes

Confirmada la fecha en la que serán los comicios, empezó a correr el reloj de cara a la elección de las candidaturas, en un escenario que tendrá como novedad la irrupción de La Libertad Avanza (LLA) en la arena litoraleña.

El peronismo, en tanto, ya anticipó que empujará al intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, con la bendición de Cristina Kirchner. De hecho la expresidenta desembarcará en junio en la provincia para apuntalar al dirigente. Cabe recordar que el Partido Justicialista (PJ) local atravesó un proceso de "normalización" que, más allá de ordenar lo institucional, dejó heridos en el camino.

En cuanto al oficialismo radical, nucleado en el sello "Vamos Corrientes", el gobernador no cuenta con reelección y hay expectativa por saber a quién ungirá. Dentro del bolillero, hay tres nombres que corren con la delantera. El principal el alcalde de Ituzaingó y hermano del mandamás, Juan Pablo Valdés. Lo siguen su par de la capital correntina, Eduardo Tassano, y un peldaño más abajo el senador nacional Eduardo Vischi.

Mediante el decreto N°1056/25, convoqué a elecciones provinciales para el 31 de agosto. Ese día, los correntinos elegiremos gobernador y vice, así como senadores y diputados provinciales.



Invito a todos los municipios a que nos acompañen en esa fecha para elegir sus autoridades. — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) May 26, 2025

De cualquier modo, más allá del armado variopinto de la estructura oficialista, en la administración confirman que cualquiera de los nombres saldrá de la Unión Cívica Radical (UCR) y no de los otros partidos que conforman la coalición. "Sorpresa sería que no elija a Juan Pablo", señaló una fuente consultada, aunque advirtió que no se puede descartar ningún escenario.

Lo que sí anticipó el gobernador es que, lejos de retirarse, ocupará un lugar en la boleta. Aunque no confirmó cuál, sí dijo que acompañará poniendo el cuerpo. "Voy a estar en la boleta o donde diga el equipo", dijo la semana pasada, reforzando una idea que ya había agitado tiempo atrás. "Cualquier figura que elija Gustavo va a crecer cerca de 15 o 20 puntos automáticamente", sacaban pecho en su sala de máquinas.

Actualmente, el mandamás es el Presidente de la UCR provincial, puesto que obtuvo tras un larga batalla con su antecesor y padrino político, Ricardo Colombi.

Por el contrario, Colombi está alejado de la estructura boina blanca y explora nuevos rumbos. El exmandatario camina la provincia bajo el sello "Encuentro por Corrientes" en busca de sumar voluntades. Con ese norte, mantiene conversaciones con sectores del peronismo reactivos a la conducción de Cristina. Sin embargo, el frente judicial podría hacerle pasar un mal trago.

Días atrás, el Juzgado Federal N°2 de Corrientes, a cargo del Dr. Juan Carlos Vallejos, ordenó levantar el secreto fiscal y bancario que regía sobre el exmandatario, así como de Hernán Marcelo Laslo y María Helena Hadad, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, evasión agravada, falsedad ideológica, abuso de autoridad y asociación ilícita. Ese escenario repele a dirigentes opositores a Valdés.

Finalmente sabemos cuando se terminará la dinastía en Corrientes. — Martín Tincho Ascúa (@AscuaTincho) May 26, 2025

Dentro del PJ oficial, el libreño Ascúa se ganó la bendición de la expresidenta y espera su llegada a la provincia para el próximo mes. Apenas conocida la oficialización del calendario electoral, el intendente salió con los tapones de punta. "Finalmente sabemos cuándo se termina la dinastía en Corrientes", escribió en sus redes sociales. Un día antes, había expresado: "El cambio está a la vuelta de la esquina, y lo vamos a sacar adelante entre todos los que soñamos con una Corrientes más justa, con laburo, oportunidades y sin corrupción".

En el entretanto, todavía no hubo definiciones desde los cuarteles libertarios. El dirigente que pica en punta para encabezar la boleta es el diputado nacional Lisandro Almirón, de larga trayectoria en la política vernácula, quien sería el elegido por Karina Milei. No obstante, hay otros nombres que corren desde atrás. Uno es el senador del peronismo díscolo Carlos "Camau" Espínola, quien viene trabajando en tándem con los violetas en el Congreso.

Los distintos sectores de la órbita libertaria y afines de Corrientes confluyeron en las últimas semanas en un espacio "Grupo Alondra", bautizado así porque su primera reunión fue en el hotel Alondra. Además de Almirón y Espínola, también forman parte el presidente de la Cámara de Diputados correntina, Pedro "Perucho" Cassani, del Encuentro Liberal (ELI) -exaliado de Valdés, recientemente divorciado de su gestión-; y el intendente Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández, entre otros.

Previamente, habrá otras paradas donde la tropa del presidente Javier Milei intentará hacerse valer. La próxima en el calendario será Misiones, donde el extenista y actual especialista financiero Diego Hartfield encabezará las postulaciones libertarias. En Formosa, en tanto, LLA quedó por fuera de la principal coalición opositora a Gildo Insfrán e irá en soledad a la pulseada del 29 de junio.