En provincias del norte se acelera la desocupación entre obreros de la construcción

En Jujuy la situación de preocupación no es menor. Ramón Neira, secretario general de la UOCRA de esta provincia, hay alrededor de 6.000 obreros sin empleo desde que asumieron las autoridades nacionales, por la parálisis de los trabajos. La provincia mantiene con vida a proyectos de pequeña envergadura, que no pueden reemplazar la ausencia de los recursos nacionales, según el dirigente. Por ejemplo, aún se están ejecutando tareas en 42 escuelas que dan trabajo a cerca de 500 empleados pero finalizarán, en breve. "Nadie sabe qué pasará después", advirtió. En relación a la posibilidad de que el sector de la minería absorba esa mano de obra desocupada, indicó que podría suceder pero no tiene la capacidad para contener a una cifra importante.