Escándalo en Azul: denuncian por estafas a un funcionario del Concejo Deliberante

Rodrigo Santamaría Martini renunció por mail el viernes tras ser denunciado por amigos y conocidos por una supuesta ‘financiera’ en dólares. Ya son seis los damnificados que se presentaron y el monto ronda los u$s100.000. El fiscal confirmó que todavía no lograron ubicarlo”.

Rodrigo David Santamaría Martini (38), presidente del partido GEN de Azul y prosecretario legislativo del Concejo Deliberante de ese distrito, renunció el viernes pasado a sus dos cargos luego de ser denunciado penalmente por presuntas estafas vinculadas a una supuesta actividad financiera informal en dólares.

La renuncia al Concejo la presentó por mail, y fue aceptada ese mismo día mediante el Decreto 1.007, firmado por el presidente del cuerpo, el libertario Juan Ignacio Furiasse , que la hizo efectiva a partir del 9 de octubre “por razones personales”.

El caso trasciende la órbita privada. Santamaría Martini no era un particular : presidía un partido político con representación en el Concejo y ocupaba un cargo jerárquico en el cuerpo deliberativo. Según la documentación judicial a la que accedió Ámbito , los denunciantes lo identificaron justamente por esa función, y sus primeras víctimas fueron amigos y conocidos que confiaron en él.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de Azul , a cargo del fiscal David Carballo , y se inició con las denuncias tomadas en la Comisaría Primera de Azul en la noche del 7 de octubre. Ese día declararon cuatro personas que, en conjunto, aseguran haber entregado más de u$s86.000.

En los días siguientes se sumaron otras dos denuncias en la Fiscalía, por lo que ya son seis los damnificados que se presentaron, y el monto total ronda los u$s100.000 , según confirmó Carballo a Ámbito . Una de las denunciantes declaró que, por lo que escuchó, la deuda ascendería a unos u$s100.000.

Cómo funcionaba la supuesta “financiera”

El primer denunciante, Abel, un hombre de 67 años, relató que hace unos diez meses se enteró a través de un familiar de que Santamaría Martini manejaba una “financiera personal”: recibía dinero y, cada mes, entregaba las ganancias.

En una entrevista personal, el ahora exfuncionario le explicó que se podía ingresar con un mínimo de u$s1.000 e ir sumando capital. El hombre entregó u$s5.000 en enero, otros u$s10.000 a fin de ese mes y, como los intereses llegaban “en tiempo y forma”, fue aumentando el aporte hasta alcanzar los u$s31.000.

Otra denunciante, Claudia, de 55 años, aseguró que lo conoció como amigo de su hija hace un año y medio y que le entregó u$s20.000. Según su declaración, Santamaría Martini le ofrecía un 10% de interés mensual y le decía que su “respaldo” era una consignataria de hacienda.

Durante meses cobró unos 2.500 dólares por mes. Su hijo, Tomás, de 21 años, declaró que comenzó en marzo con 1.650 dólares y que el denunciado le prometía entre un 18% y un 20% mensual de ganancia. Reinvirtiendo lo que cobraba, llegó a acumular 10.450 dólares.

Un cuarto damnificado, Alessandro, de 32 años, que se presentó como amigo personal del denunciado, contó que desde octubre de 2025 le fue entregando u$s25.000 y que nunca retiró las ganancias porque siempre recibía nuevas propuestas de inversión.

Todos coincidieron en un dato: las operaciones se hacían en efectivo, sin recibos ni constancias, y solo quedaron registros en conversaciones de WhatsApp, que fueron aportadas a la causa. En esos chats se ven las coordinaciones de pagos y renovaciones “a 30 días”.

En uno de ellos, el propio Santamaría Martini detalla las condiciones: por u$s5.000, pagaba 900 de ganancia a 30 días o 1.800 si el dinero quedaba 60 días. En otro, de fines de agosto, justificaba una demora en el pago con el argumento de que la consignataria había cerrado “por duelo”. En otro, del 15 de septiembre, se excusaba ante un ahorrista porque estaba “en la sesión de Cachari”.

Los problemas comenzaron el 20 de septiembre, cuando debía pagar los intereses. Primero pidió unos días de espera; después, dejó de responder mensajes y llamadas. Uno de los damnificados fue hasta la casa de la pareja de Santamaría Martini, quien le contó que el día anterior él había ido a decirle que tenían que irse de la ciudad porque “se había mandado una cagada” y debía “mucha cantidad de plata”, y que desconocía su paradero.

En el parte policial quedó asentado, además, que la mujer habría señalado que él se tenía que ir de la ciudad porque había estafado a varias personas. Otros dos denunciantes reprodujeron en sus declaraciones el mensaje que el exfuncionario le habría dejado a su pareja: “Me mandé una cagada re grande, no tengo para devolver la plata, yo me voy, andate de la ciudad”. Hasta entonces, no se le conocía públicamente ningún vínculo con el mundo de las inversiones.

“Abusó de esa confianza”

En diálogo con Ámbito, el fiscal Carballo explicó que, en principio, el caso se investiga como estafa por abuso de confianza en forma reiterada. “Se aprovecha de personas conocidas, abusa de esa confianza y hace una maniobra que perjudica a las víctimas”, señaló. Según detalló, todos los denunciantes describen la misma mecánica: “Ofrecía un porcentaje de interés de ganancia. En algunos casos, con montos más chicos que luego fue acrecentando. Después no les dio más nada”.

El fiscal confirmó que, aunque hay más damnificados, hasta ahora se presentaron seis personas, todas conocidas o amigas del denunciado. Sobre el vínculo con su rol institucional, precisó que, si bien algunos lo conocían desde hacía muchos años, hubo al menos una víctima que lo contactó por su función en el Concejo y en el partido. “Él hizo todo a título personal, pero sí generaba confianza en la gente a partir de su cargo en el Concejo y en el partido”, sostuvo.

Santamaría Martini todavía no fue imputado formalmente. “Estamos en plena etapa de recolección de pruebas, para saber cuántas víctimas son y los montos. Luego, si surgen elementos, se formalizará una imputación y se lo citaría a declarar”, indicó Carballo. Por ahora, tampoco hay medidas como una orden de detención o allanamientos: “Todavía es muy reciente. No tenemos elementos para pedir medidas de ese tipo”.

Su paradero es, por el momento, una incógnita. “No está en su domicilio. Hay rumores, pero ninguno confirmado. Estamos tratando de localizarlo”, afirmó el fiscal.

La investigación busca determinar, además, si se trataba de un esquema piramidal, en el que los intereses se pagaban con el dinero de nuevos aportantes, y si actuaba solo o con respaldo de otras personas. “Todavía no lo tenemos confirmado. Estamos solicitando informes para ver si es una modalidad piramidal”, explicó. La pareja del exfuncionario, que según los denunciantes habría recibido el mensaje sobre su intención de irse de la ciudad, no fue citada a declarar.

Carballo convocó a otras personas que se consideren perjudicadas a presentarse en la Comisaría Primera de Azul o en la Fiscalía N° 2, donde tramita la causa, para sumar sus denuncias.

“Ocupar un rol institucional abre muchas puertas”

El secretario de Gobierno de Azul, Xavier Cabrera, puso el foco en el impacto institucional del caso. “Hay que entender que el hecho de ser funcionario público generaba confianza en las víctimas. Esto pega de lleno en el Concejo Deliberante. Rodrigo ocupaba un rol que hacía que muchas personas confiaran en él”, sostuvo en diálogo con Ámbito.

“Hay una posible estafa. Ocupar un rol institucional abre muchas puertas, hay que ser respetuosos de los lugares que se ocupan. Hay muchos damnificados y no podemos dejar de abordar la cuestión con la seriedad que amerita”, agregó. Y planteó: “¿Qué pasaría si hubiera sido un peronista el que hace esto?”.

El cruce en el Concejo

El Concejo Deliberante de Azul tiene 18 bancas: seis de Fuerza Patria, seis de La Libertad Avanza, tres de Somos Buenos Aires y una para la UCR, el PRO y el GEN. Tras las elecciones del año pasado, la oposición, con los libertarios a la cabeza, logró armar una mayoría y quedarse con la presidencia del cuerpo.

En ese esquema, LLA, el GEN y el radicalismo se repartieron las autoridades, y al asumir en diciembre, el presidente del Concejo, el libertario Furiasse, designó a Santamaría Martini como prosecretario legislativo.

Tras conocerse las denuncias, el bloque de Fuerza Patria le pidió a Furiasse que decretara “de manera inmediata” el cese del funcionario. “Esta situación daña profundamente la confianza de la comunidad en las instituciones de la democracia”, sostuvo el texto del peronismo.

Y agregó un párrafo con destinatario claro, ya que las autoridades del cuerpo responden a los mismos espacios que integraba el denunciado: “No deben quedar dudas de ningún tipo de incidencia política en la investigación de las denuncias realizadas”. El bloque propuso, además, volver a discutir la eliminación de las prosecretarías.

La respuesta llegó con un comunicado conjunto de LLA, la UCR, Somos Buenos Aires, el GEN y el PRO. Pero el texto no hizo ninguna mención a las denuncias ni a los damnificados: se limitó a repudiar el pedido del peronismo por considerar que hacía “una utilización política de una situación extremadamente particular”. Los bloques aseguraron que el tema ya estaba resuelto antes del comunicado, porque la renuncia había sido presentada y el decreto firmado, y acusaron a Fuerza Patria de no tener “autoridad moral alguna” para cuestionar responsabilidades institucionales, al calificar a su espacio como “símbolo de desmanejos y corrupción”.

El GEN, a la vez, aceptó la renuncia de su presidente, que invocó razones personales, y designó en su lugar a la vicepresidenta, Andrea Benavente. En un comunicado, el partido señaló que “corresponderá a la justicia dilucidar los hechos imputados y determinar las presuntas responsabilidades”.

Santamaría Martini había asumido la presidencia del GEN Azul el 29 de mayo de este año. En 2023 había sido precandidato a consejero escolar. Al asumir al frente del partido, había dicho que se trataba de una responsabilidad pensada “de cara a lo que se viene, que son las elecciones del 2027”.