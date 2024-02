Gobernadores: agenda en provincias y contactos informales con Nación por ley ómnibus

Los mandatarios permanecen atentos a lo que ocurre en el Congreso. Aseguran que, pese a las versiones, no fueron convocados por la Casa Rosada.

Ese fue unos de los ítems destacados que los gobernadores aliados de LLA llevaron el lunes a la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI). "Parte de la reunión tiene que ver con ir a un nuevo pacto fiscal. El ánimo es colaborar para llegar a acuerdos", había asegurado el chubutense Ignacio Torres al ingresar a la cumbre.

Lo cierto es que el desenlace del cónclave, con el cortocircuito por el Impuesto PAIS y el fuego cruzado entre los distritos y la Nación, generó malestar entre los jefes provinciales. "Con este Gobierno es imposible negociar", llegaron a decir a este medio desde una jurisdicción peronista. Por eso, la reacción de los gobernadores ante una nueva convocatoria es una incógnita.

Desde territorios administrados por JxC confirmaron la existencia de conversaciones con la Casa Rosada, aunque admiten que se mantienen en el terreno informal. Por el momento, no hubo ningún llamado oficial.

Agenda en las provincias

En el entretanto, los mandatarios continúan con las agendas locales. El santafesino Maximiliano Pullaro, por ejemplo, dio inicio al año judicial en su provincia. Pullaro visitó la Fiscalía de Estado y saludó a los trabajadores de la Justicia, un área especialmente sensible en el entramado local.

"Nos quedan tres años y casi 10 meses de gestión, y realmente entendemos que la provincia de Santa Fe, en el contexto nacional, puede dar muchísimo si logramos defenderla y si logramos consolidar un proyecto político de provincia, que sea institucional, que pueda trascender a los partidos políticos y que pueda llegar a ser llevarlo adelante como Estado de la provincia de Santa Fe”, mencionó.

Pullaro Santa FE.jpg

No obstante, el dirigente radical envió a Buenos Aires al ministro de Producción, Gustavo Puccini, para seguir de cerca el debate en la Cámara de Diputados.

En Córdoba, el peronista no K Martín Llaryora inauguró las sesiones ordinarias en la Legislatura. El discurso del mandatario estuvo signado por un fuerte tono localista aunque tuvo pasajes dirigidos a la situación nacional. Particularmente, Llaryora habló sobre la coyuntura económica y consideró que "no basta con cerrar los números nacionales"

"No puede haber un plan fiscal sin tener en cuenta un plan productivo", disparó el exintendente en un mensaje con terminales en Balcarce 50. Al respecto consideró que para sacar adelante a la Nación "la tenemos que sacar completa: no basta con cerrar los números nacionales y que se caigan los sectores productivos, las provincias y los municipios" y aseveró que "la Argentina sale toda entera con el interior o no va a salir nunca".

Dijo, además, que se comprometieron "a no poner palos en las ruedas, pero también le vamos a decir no a las medidas que sean perjudiciales para los intereses de Córdoba y de los cordobeses". Y reiteró su "defensa irrestricta a la actividad industrial, a nuestros sectores productivos, a la metal mecánica, a los rectores de las universidades, a los fondos educativos, a la cultura y el incentivo docente".

Llaryora Córdoba.jpg Martín Llaryora inauguró las sesiones ordinarias en la Legislatura de Córdoba.

"No vamos a acompañar ningún plan que desgarre al tejido productivo y social del país, no estamos de acuerdo que para alcanzar la calma fiscal hay que llegar a la paz del cementerio", apuntó Llaryora en otro tramo de su discurso que se extendió por un poco más de una hora.

El tucumano Osvaldo Jaldo, en el ojo de la tormenta tras su ruptura con Unión por la Patria y su apoyo a la ley ómnibus, se instaló en Buenos Aires y monitoreó de cerca el debate de la ley ómnibus. Este jueves regresó a su provincia, donde deberá hacer control de daños en un peronismo en ebullición.

Provincias mineras.jpg Las provincias mineras participan de un evento del sector en Alemania.

Todavía más lejos están Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Marcelo Orrego (San Juan). Los cuatro gobernadores, que integran la Mesa del Litio, participan en Berlín del Primer Encuentro Argentino-Alemán de Minerales Críticos. Los acompaña la secretaria de Minería de la Nación, Flavia Royón.