El Parlamento iraní aseguró que el estrecho de Ormuz nunca será como antes

Lo sostuvo el presidente del Parlamento, quien sostuvo que el bloqueo del canal responde a una necesidad defensiva. Además, recalcó que desde la nación persa nunca tuvieron la intención "de atacar a los estados vecinos".

El Parlamento de Irán sostuvo este martes que el estrecho de Ormuz , la principal vía fluvial para el traslado de crudo comercial controlado por la nación persa, "nunca será como antes", en medio de la guerra que libra el país contra EEUU e Israel , tras un ataque en conjunto.

Irán mantiene el control sobre el canal fluvial , por el que pasa cerca del 20% del petróleo mundial y representan un punto estratégico para el comercio de crudo. Bajo ese panorama, el funcionario Mohammad Bagher Ghalibaf jamás volverá a las condiciones previas al actual conflicto en Medio Oriente.

Los acuerdos legales y de navegación en el estrecho de Ormuz nunca recuperarán su estado anterior, ya que "la seguridad que existía antes ya no existe", afirmó Ghalibaf en cita a Press TV.

El funcionario también sostuvo que el bloqueo del estrecho no es una decisión de Irán, sino una necesidad defensiva impuesta por el conflicto: "Nunca tuvimos la intención de atacar a los estados vecinos pero cuando nos lanzan misiles, tenemos derecho a responder", aseveró. Además, recalcó que "muchos barcos ya no navegan porque las condiciones no lo permiten".

El funcionario sostuvo que el bloqueo del estrecho no es una decisión de Irán, sino una necesidad defensiva.

La OTAN se aleja de Donald Trump y rechaza intervenir en el estrecho de Ormuz

Reino Unido, Italia y Alemania se pronunciaron en contra de intervenir en el conflicto por el estrecho de Ormuz, entre EEUU, Israel e Irán. Luego de constantes amenazas por si la guerra se consumaba, el Régimen Islámico finalmente se hizo con el control del estrecho marítimo, lugar por donde pasa cerca del 20% del petróleo. La decisión iraní pone patas para arriba el coste de vida en el mundo.

En este escenario, el presidente estadounidense Donald Trump solicitó apoyo de otro integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), aunque este fue rechazado. Por un lado, Keir Starmer, primer ministro británico, dijo que Reino Unido "no será arrastrado a una guerra". En la misma línea, el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, explicó que “La OTAN no tiene nada que ver”, con el actual conflicto en Medio Oriente.

No solo los pedidos de constante alineamiento total que solicita Trump molestan a los europeos. Además, el republicano volvió a amenazar con abandonar la OTAN sino recibe cooperación en su invasión a Irán, lo que fue calificado por Kornelius como un primer paso a un futuro “muy sombrío”, para los países europeos.