Gustavo Sáenz afirmó que Argentina necesita "reglas claras, previsibilidad y seguridad jurídica" para favorecer inversiones + Agregar ámbito en









El gobernador salteño aseguró que las provincias cumplen un "rol protagónico" en la economía del país, pero afirmó hace falta que la institucionalidad, la confianza y la seriedad sean "políticas de Estado" para atraer más inversiones.

El salteño participó del Ciclo Democracia y Desarrollo que se llevó a cabo en el MALBA.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aseguró este martes las provincias tienen actualmente "un rol protagónico" en el esquema económico de la Argentina al contar con los recursos "que demanda el mundo", pero manifestó que hace falta "reglas claras, previsibilidad y seguridad jurídica", además de mayor desarrollo en infraestructura, para ser realmente competitivas y favorecer al clima de inversiones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el marco del Ciclo Democracia y Desarrollo que se llevó a cabo en el MALBA, el salteño hizo un repaso sobre la transformación de la actividad que está ocurriendo en las jurisdicciones norteñas, en particular en su distrito, donde en el último tiempo ha crecido la actividad minera y la extracción de recursos naturales al calor de los incentivos locales y nacionales.

"La Nación se está dando cuenta que la salida es por el Norte. Está cambiando la matriz productiva tradicional de la Argentina y se está poniendo en valor a las provincias", dijo Sáenz y destacó que el nuevo escenario "nos da la posibilidad de hablar de federalismo" para crear oportunidades de crecimiento en todas las provincias.

"Todas las provincias tienen que tener la oportunidad. Desde el que nació en San Antonio de los Cobres hasta quien nació en Puerto Madero. Oportunidades en salud, educativa, en trabajo. Porque hoy en las provincias tienen más fuerza y poseen lo que la Nación necesita mostrar al mundo", agregó el gobernador norteño.

En el caso de su provincia, Salta, aseguró que "tiene una ubicación privilegiada". Y, ante el auditorio principal del MALBA, destacó el cambio productivo que se vive en su distrito: "Nosotros dejamos de ser una provincia con minerales críticos para convertirnos en una provincia minera".

Argentina necesita reglas claras, previsibilidad y seguridad jurídica. Argentina no genera confianza si cada gobierno que llega cambia las reglas de juego.



En el ciclo Democracia y Desarrollo reafirmé algo que vengo sosteniendo hace tiempo, necesitamos políticas de Estado que… pic.twitter.com/ldD2zNGseI — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) September 8, 2026 Las claves de Gustavo Sáenz para favorecer las inversiones: "Reglas claras, previsibilidad y seguridad jurídica" A pesar de las mejoras económicas, el gobernador también hizo hincapié en los puntos que, a nivel nacional y gobierne quien gobierne, debe ser respectados por todos para garantizar la confianza y permitir la llegada de inversiones. "Hay tres políticas que tienen que ser de Estado, que nadie las modifique y queden blindadas para aquellos que quieran invertir en la Argentina: institucionalidad, confianza y seriedad", explicó. "Argentina necesita reglas claras, previsibilidad y seguridad jurídica", continuó Sáenz y agregó: "Argentina no genera confianza si cada gobierno que llega cambia las reglas de juego". Más tarde, a través de la red social "X", se refirió a su participación en el evento. "En el ciclo Democracia y Desarrollo reafirmé algo que vengo sosteniendo hace tiempo, necesitamos políticas de Estado que trasciendan los gobiernos y den certezas a quienes quieren invertir, producir y generar trabajo en nuestro país", dijo. "Hoy las provincias tenemos un rol protagónico. Contamos con los recursos que el mundo demanda, pero necesitamos un federalismo real, con infraestructura, rutas y condiciones que nos permitan ser competitivos. El futuro de la Argentina también se construye desde el Norte", concluyó.