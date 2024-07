Impuesto a las Ganancias: 200 médicos pampeanos firmaron una demanda contra la restitución de la cuarta categoría

Los profesionales de la salud alistan una presentación ante la Justicia. Denuncian que deben renunciar a hacer guardias para no sobrepasar el piso del tributo.

En el rubro sanitario, el tema es sensible por demás, ya que muchos de sus trabajadores renuncian a las guardias aduciendo que, de cumplir con esas horas extras, romperían el piso de Ganancias y perderían plata.

Impuesto a las Ganancias: médicos de La Pampa irán a la Justicia

Ante este escenario, 200 médicos pampeanos de todos los rubros, incluyendo a distintos directivos, unieron fuerzas y firmaron una demanda conjunta que presentarán ante la Justicia.

Entre el pelotón de firmantes no solo hay médicos, sino también kinesiólogos, bioquímicos y licenciados en enfermería, entre otros. Al respecto, el director del hospital de Toay, Jorge Jorga, dijo al diario La Arena: "Estamos firmando los poderes para entregar al abogado que nos va a representar".

"Esta semana que viene arranca la feria judicial así que tenemos un parate de 15 días ahora, Somos unos 200 profesionales del sistema público que hemos decidido iniciar esto y llevarlo adelante", comentó Jorga.

En la misma tónica, el director del hospital Gobernador Centeno, Esteban Vianello, precisó que tomaron la decisión de "iniciar una acción legal, que es una medida cautelar sobre el Impuesto a las Ganancias y lo presentaremos en estos días, ya que una vez publicado tenemos 8 días para presentarlo”.

“La población tiene que entender esta lucha porque esto atenta no solo de vista de lo económico a los profesionales: atenta contra todo el sistema. Habían dicho que no iban a aumentar impuestos, que se cortaban las manos antes de aumentarlos, y no sé cuántos brazos tiene este hombre (Milei)”, declaró a Infopico Radio.

El rol de los gobernadores

Como contó Ámbito, distintos gobernadores de la región. como Ignacio Torres, de Chubut, y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, analizan llevar la compulsa ante la Justicia.

Sucede que la región patagónica aglutina a muchos trabajadores petroleros y pesqueros, dos de los sectores que pagan algunos de los salarios más altos del país.

Precisamente para evitar un conflicto que paralice al sector petrolero el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa, está oficiando como mediador entre la Casa Rosada y los gremios.

El mandatario, de buen vínculo con el oficialismo, realizó un pedido en coordinación con el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gras Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci. La reversión de ganancias obliga a tributar a empleados con un sueldo bruto de $1.800.000 (en el caso que sean solteros) y $2.300.000 si están casados.