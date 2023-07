Juan Pablo Luque: "Tenemos una diferencia de 800 votos a favor, pero vamos a esperar el recuento definitivo"

Consultado sobre si se comunicó con Torres, dijo que por el momento no. "No he hablado. No tengo ningún problema de hablar con el llegado el momento", concluyó. El Tribunal Electoral escrutó el 85% de las actas. Por el momento, Torres encabeza el conteo con el 35,66% mientras que Luque recortó diferencias y se ubica con 33,78%.