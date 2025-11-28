Juan Schiaretti fue intervenido con éxito del corazón y se recupera favorablemente + Seguir en









El exmandatario cordobés se sometió a una cirugía de reemplazo de la válvula aórtica. La operación se realizó en la Fundación Favaloro donde seguirá internado.

El exgobernador se encuentra en buen estado en la unidad de cuidados coronarios de la institución porteña.

El exgobernador de Córdoba y diputado electo, Juan Schiaretti, fue sometido con éxito de una intervención del corazón en la Fundación Favaloro y se recupera favorablemente en el área de cuidados coronarios de la institución. Su sucesor en el cargo, Martín Llaryora, también fue operado exitosamente en las últimas horas.

El procedimiento consistió en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía convencional. Se trató de un procedimiento que estaba programada desde hace un tiempo y que se realizó por recomendación médica.

"El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, fue sometido este viernes 28 a una intervención cardíaca para la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires. El procedimiento resultó exitoso y se recupera en la unidad de cuidados coronarios de dicho centro de salud", informaron desde su entorno.

La técnica a la que fue sometido suele indicarse para pacientes que requieren reemplazo valvular sin recurrir a una operación a corazón abierto, lo que reduce riesgos y tiempos de recuperación.

El exmandatario había comunicado días atrás la noticia a través de un breve mensaje en la red social X, donde buscó llevar tranquilidad y agradecer al equipo médico. Tras la intervención, se espera que Schiaretti permanezca en observación y que su equipo informe la evolución médica en las próximas horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1992956989543190850&partner=&hide_thread=false Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo.

Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) November 24, 2025 Martín Llaryora fue dado de alta tras ser intervenido por una hernia epigástrica En las últimas horas, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, también fue intervenido quirúrgicamente, aunque la operación revestía menor gravedad. El procedimiento fue realizado por la presencia de una hernia epigástrica y se llevó a cabo en el Hospital San Roque. "He recibido el alta médica luego de la intervención quirúrgica programada que me realizaron esta mañana para tratar una hernia epigástrica", contó a través de sus redes sociales. Luego explicó que, debido a ser un procedimiento ambulatorio, no requirió de una internación. "Tal como estaba previsto, al tratarse de un procedimiento ambulatorio, por la tarde me retiré del Hospital San Roque para continuar con mis actividades, siguiendo cuidadosamente las indicaciones médicas del posoperatorio", prosiguió.

