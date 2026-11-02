Vaca Muerta: el desafío de integrar a las pymes a los grandes proyectos

Las empresas regionales conocen las oportunidades que generan los grandes proyectos, pero también las dificultades para incorporarse a sus cadenas de valor. Desarrollar capacidades, construir antecedentes, acceder a financiamiento y generar vínculos de confianza con operadoras y contratistas requiere tiempo, inversión y oportunidades concretas de trabajo.

Los gobiernos de Neuquén y Río Negro también tienen un papel importante y vienen impulsando iniciativas para promover la participación de proveedores locales.

Argentina tiene por delante una oportunidad histórica. El desarrollo de Vaca Muerta, la expansión de la minería, los proyectos energéticos y las grandes obras de infraestructura pueden movilizar inversiones capaces de transformar significativamente la economía.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) busca facilitar ese proceso a través de beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad jurídica de largo plazo. En un país que durante décadas tuvo dificultades para atraer capitales, generar condiciones de previsibilidad representa un avance importante.

Sin embargo, atraer inversiones es una condición necesaria, pero no suficiente para transformar la estructura productiva. La pregunta es si esos proyectos permitirán construir una economía más desarrollada o si consolidarán un modelo basado principalmente en la extracción y exportación de recursos naturales. Buena parte de la respuesta dependerá de lo que seamos capaces de construir alrededor de esas inversiones.

Las empresas regionales conocen las oportunidades que generan los grandes proyectos, pero también las dificultades para incorporarse a sus cadenas de valor. Desarrollar capacidades, construir antecedentes, acceder a financiamiento y generar vínculos de confianza con operadoras y contratistas requiere tiempo, inversión y oportunidades concretas de trabajo.

En nuestra región conviven compañías consolidadas con numerosas pequeñas y medianas empresas que tienen conocimiento y voluntad de crecer, pero que todavía encuentran obstáculos para acceder a esos mercados. Una licitación puede exigir antecedentes específicos, certificaciones, garantías financieras, capital de trabajo y una estructura operativa que muchas pymes aún no tienen.

Es razonable que las grandes compañías prioricen proveedores con trayectoria y capacidad demostrada, especialmente en proyectos donde el cumplimiento de plazos, la calidad y la seguridad son fundamentales. Pero también existe una paradoja: ¿cómo puede una empresa adquirir experiencia en grandes proyectos si necesita demostrar antecedentes que todavía no tuvo oportunidad de construir?

Planificar para poder participar

Uno de los principales obstáculos es la falta de información anticipada sobre las necesidades de los grandes proyectos. ¿Cómo decidir inversiones en maquinaria, tecnología, infraestructura o capacitación si se desconocen los bienes y servicios que se demandarán en los próximos años?

En muchos casos, las empresas conocen las oportunidades cuando las licitaciones ya están en marcha y descubren que necesitan equipamiento, certificaciones o capacidades que no pueden desarrollar en pocas semanas.

Por eso, el desarrollo de proveedores regionales debería formar parte de una estrategia de largo plazo de las grandes compañías, con respaldo de sus máximas autoridades, recursos y objetivos concretos. No alcanza con organizar jornadas de capacitación, rondas de negocios o abrir registros de proveedores si esas iniciativas no se traducen en oportunidades reales de contratación y crecimiento.

Una responsabilidad compartida

Las pymes también deben asumir un papel protagónico. Profesionalizarse, invertir, incorporar tecnología, capacitar a sus equipos y especializarse son condiciones indispensables para competir en mercados cada vez más exigentes.

En ese camino, la asociatividad puede marcar una diferencia. Debe superarse la lógica de competir siempre de manera individual y avanzar hacia alianzas que permitan complementar capacidades, compartir recursos y abordar proyectos de mayor escala. La cooperación entre empresas puede facilitar la presentación de soluciones integrales y responder mejor a las demandas de las grandes operadoras y contratistas.

No se trata, entonces, de esperar que las oportunidades lleguen, sino de prepararnos para aprovecharlas y también salir a construirlas. El desafío es transformar el espíritu emprendedor de nuestras pymes en organizaciones sólidas, profesionales y competitivas.

Los gobiernos de Neuquén y Río Negro también tienen un papel importante y vienen impulsando iniciativas para promover la participación de proveedores locales. Son esfuerzos valiosos, pero el fortalecimiento de una cadena de valor regional requiere una responsabilidad compartida entre las pymes, las grandes compañías y las instituciones públicas, educativas y financieras.

Las grandes inversiones pueden ser un motor de crecimiento para el país y la región. Pero su verdadero impacto también deberá medirse por su capacidad de generar empresas más fuertes, empleo y oportunidades para el entramado productivo local.

CEO de Alberta