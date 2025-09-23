Lisandro Catalán viaja a Catamarca: reunión con Raúl Jalil en busca de reconstruir vínculo con gobernadores Por David Correa







El Ministro del Interior partirá a primera hora de este martes. La semana pasada cerró con un encuentro con Marcelo Orrego, mandatario de San Juan. Primero con los exdialoguistas. "No hay ninguna expectativa", sostuvo una fuente consultada.

Lisandro Catalán, el responsable de acercar otra vez a los gobernadores a la Casa Rosada.

El ministro del Interior Lisandro Catalán viajará este martes a Catamarca, en donde se reunirá con el gobernador peronista Raúl Jalil, que supo integrar el espacio de los mandatarios dialoguistas, para darle continuidad a una serie de encuentros con los que el funcionario busca reconstruir puentes de diálogo. Los últimos reveses para el Gobierno en el Congreso, en los que fueron claves los votos de los diputados y senadores que responden a jefes provinciales con lo que la Casa Rosada supo tener sintonía fina, encendieron todas las alarmas en el oficialismo y Catalán buscará ese terreno perdido.

El Congreso rechazó los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia Pediátrica y de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), tras la derrota electoral del Gobierno en Provincia de Buenos Aires, lo que profundizó una crisis política en la Casa Rosada. Los gobernadores no integran un bloque uniforme pero encontraron en esas votaciones una ocasión para hacer sentir sus descontentos por promesas de fondos incumplidas y una asfixia financiera que no tiene fin y que secó las cuentas provinciales para obras públicas, salud, educación y contención social. A este escenario se le sumó que el proyecto de Presupuesto 2026 que presentó el presidente Javier Milei es una continuidad de una política de ajuste, lo que generó más malestar en algunos gobernadores, como lo contó Ámbito.

Lisandro Catalán viaja a Catamarca Lisandro Catalán arribará a primera hora al aeropuerto catamarqueño "Felipe Varela", ubicado 15 kilómetros al sur de la capital provincial, desde donde se trasladará de manera directa al encuentro con Raúl Jalil. En la previa de esta reunión y ante la prensa, el mandatario peronista, que abandonó su postura de dialoguista, sostuvo que "siempre apostó al diálogo y al consenso, pero defendiendo primera a Catamarca y a su gente". Hace menos de una semana los diputados catamarqueños Silvana Ginocchio -esposa de Jalil- Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega, le dieron la espalda a la Casa Rosada y al día siguiente hicieron los mismo los senadores Lucía Corpacci, presidenta del PJ provincial, y Guillermo Andrada. ¿Hay expectativas sobre la visita? preguntó Ámbito a una fuente de la Casa de Gobierno catamarqueña y la sucinta respuesta fue "ninguna, servirá para mostrar apertura pero el Gobierno debe hacer gestos concretos".

No se espera que haya anuncios grandilocuentes luego de la reunión entre Jalil y Catalán porque la principal tarea del Ministro del Interior es reconstruir los puentes del diálogo, de ahí el gesto de viajar a Catamarca. Trascendió que los mandatarios no quieren más fotos con funcionarios nacionales en los que se hacen anuncios y firman acuerdos que después no se cumplen. Catalán, también presidente de La Libertad Avanza de Tucumán, ya se reunió en la Casa Rosada con Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza), mientras que en Tucumán se encontró con Osvaldo Jaldo y estuvo en Salta para dialogar con Gustavo Sáenz. El viernes de la semana pasado visitó en San Juan al gobernador Marcelo Orrego.

Recibí la visita del ministro del Interior, @catalanlisandro. Abordamos temas importantes para San Juan, siempre eligiendo el camino del diálogo permanente.



Además, recorrimos el complejo del programa que gestionamos desde la provincia en el departamento de Chimbas, Casa Activa.… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) September 20, 2025

La llegada de Catalán a Catamarca se produce en un momento en que LLA de esta provincia lanzó una dura campaña en contra de Jalil, considerando que el 26 de octubre se votará en este distrito por tres diputados nacionales por el vencimiento de los mandatos de los peronistas López Rodríguez y Ginocchio, y de Francisco Monti (UCR ). Esta votación será en simultáneo con los comicios locales para renovar la mitad de las cámaras de senadores y diputados provinciales. LLA difundió un spot de campaña en el que responsabiliza a Jalil por el "deterioro de escuelas, la falta de inversión y bajos salarios docentes". En el video participaron Valentina Reynoso (segunda candidata a diputada provincial), Francisco Monti (diputado nacional y candidato a diputado provincial) y Mateo Manti (candidato a diputado provincial). "Paso a paso", sostuvo una fuente de Balcarce 50 cuando este medio consultó por cuál provincia continuará la gira de Catalán. De todos modos, está claro que las reuniones arrancaron con los mandatarios más cercanos para seguir luego con los más refractarios. Se deslizó que el funcionario viajaría a Tucumán el miércoles próximo para participar de los actos por la Batalla de Tucumán, que se celebran los 24 de septiembre, en conmemoración de la derrota del Ejército de Manuel Belgrano a las tropas realistas, clave en las luchas por la independencia del yugo español.