Luis Caputo acordó con el gobernador Claudio Poggi la reactivación de obras en San Luis

Se reunieron en el Ministerio de Economía. Reiniciarán el proyecto del Acueducto La Florida II y aplicarán un plan de pago en 12 cuotas de la deuda que el Estado mantiene con la provincia por la construcción de viviendas.

El ministro de Economía, Luis Caputo , se reunió este lunes con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi , con quien acordó la reactivación de obras en la provincia y un plan de pagos de la deuda que Nación mantiene con el distrito por una serie de viviendas construidas por el gobierno local.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Hacienda, en plena tensión entre los mandatarios y la gestión de Javier Milei, que busca recomponer los puentes con distintos caciques dialoguistas, quienes se alejaron de la Casa Rosada ante el avance de la motosierra sobre sus arcas.

"Excelente reunión con el Gobernador de la Provincia de San Luis, Claudio Poggi", destacó Caputo en sus redes sociales. Contó, además, que acordaron la reanudación, a partir del próximo lunes 6 de octubre, de la obra Acueducto La Florida II.

Asimismo, aplicarán de un plan de pago - en 12 cu otas - de la deuda que el estado nacional mantiene con la Provincia por obra pública de vivienda, que ya fue ejecutada por el gobierno de San Luis.

Desde el oficialismo también sacó pecho el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, abocado a reconstruir los vínculos entre la Casa Rosada y Milei. "Desde el Gobierno nacional seguimos afianzando el diálogo con los gobernadores", tuiteó.

En esa línea, explicó: "Avanzamos con una agenda de trabajo conjunta con soluciones concretas para las provincias y sus ciudadanos, sin apartarnos del equilibrio fiscal que defiende el presidente Javier Milei".

Desde su designación, ocurrida hace apenas semanas, Catalán se lanzó en un rally por las provincias para reconstruir los puentes detonados con los gobernadores. En ese plan, el ministro ya visitó Tucumán, Salta, San Juan y Catamarca.

Se trata de territorios administrados por mandatarios que prestaron apoyos al Gobierno hasta hace poco y que luego cambiaron su postura para plantarse como opositores de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Cumbre de Provincias Unidas en Chubut

Este martes 30 de septiembre, gobernadores y referentes de Provincias Unidas cumplirán con una agenda productiva y de campaña en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, de la que participarán el mandatario provincial Martín Llaryora y el exgobernador y candidato a diputado nacional por la provincia Juan Schiaretti.

Además estarán presentes los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). En esta oportunidad no participará Claudio Vidal (Santa Cruz).

La agenda oficial comenzará a las 10.00 horas con la visita a la planta de aluminio ALUAR.

A las 11.30 horas, se desarrollará el acto central de Provincias Unidas en el Hotel Rayentray (Bv. Almirante Brown 2880, Puerto Madryn), seguido de una conferencia de prensa con transmisión en vivo. Finalmente, a las 12:30 horas, los mandatarios compartirán un almuerzo.