Mendoza: la oposición presiona a Alfredo Cornejo para suspender las PASO

De concretarse, la provincia de Buenos Aires y Catamarca harían lo propio y pondrían en pausa las primarias. En territorio bonaerense, además, la gestión de Axel Kicillof evalúa desdoblar los comicios y desengancharlos de Nación. Por el contrario, en tierra de Raúl Jalil ya descartaron esa posibilidad, dado que no dan los tiempos.

Días atrás, el mandatario radical -actualmente de gira por Europa- había defendido el sistema de primarias, al considerar que, si no existieran, la dirigencia política resolvería en un acuerdo de cúpula sus candidatos, con más poder para armar las listas. Cornejo debe definir aún si desdoblará o no las elecciones.

Aunque en el territorio nacional es uno de los principales aliados de Javier Milei, el gobernador cuyano busca mantener la centralidad puertas adentro, donde el crecimiento de la tropa libertaria lo asedia. Además, no contará con reelección en 2027, por lo que la danza de nombres para sucederlo irá in crescendo.

Esta semana hubo novedades en la palestra local, ya que La Unión Mendocina (LUM), el espacio fundado por el hoy vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, Omar De Marchi, se activó. De larga data en la política provincial, De Marchi desafió a Cornejo en las elecciones del 2023 y rápidamente se congració con la administración de Milei. Ahora, recuperó el control del PRO en el distrito a través de su alfil Gabriel Pradines.

Los dirigentes de LUM se reunieron en la Legislatura provincial el miércoles para dar un mensaje en la víspera de las elecciones legislativas y advirtieron por "los serios problemas de gestión del actual gobierno provincial". Desarrollo, educación, salud y seguridad estuvieron en el temario, así como también un reclamo para suspender las PASO en la provincia aduciendo los "altos costos de las mismas", similar libreto al usado por LLA en el país.

La Unión Mendocina.jpg La Unión Mendocina se reunió en la Legislatura de Mendoza.

Participaron del encuentro los senadores: Germán Vicchi, Gabriel Pradines, Valentín González, Martín Rostand, Flavia Manoni, Ariel Pringles y Marcos Quattrini; y los diputados: Jorge Difonso, Lula Balsells Miró, Stella Huczak, Cintia Gómez, Jimena Cogo, Rolando Scanio y Edgardo Civit Evans.

Desde LLA, apoyaron esa postura. "Es fundamental avanzar en la eliminación de las PASO y la unificación de las elecciones en Mendoza. Estas medidas representan un ahorro significativo para los mendocinos y garantizan un proceso electoral más claro y eficiente", dijo a Ámbito el diputado nacional Facundo Correa Llano, titular del partido en Mendoza.

Correa Llano consideró que el sistema actual "somete a la ciudadanía a múltiples convocatorias en un corto período de tiempo, generando desgaste social y desinterés, además de un costo innecesario" y que las PASO, lejos de cumplir su función de ordenar la oferta electoral, "han servido para financiar internas partidarias con recursos públicos".

Facundo Correa Llano Martín Menem.jpg Facundo Correa Llano y Martín Menem.

Por último, dijo que la fragmentación del calendario electoral genera incertidumbre y complica la participación democrática. "Unificar las elecciones significa mayor transparencia, previsibilidad y eficiencia en el uso de los recursos del Estado. Es momento de avanzar hacia un sistema electoral más racional, austero y alineado con las necesidades reales de los mendocinos", concluyó.

En la misma línea, desde el tradicional Partido Demócrata aseguraron que PASO, combinadas con el desdoblamiento electoral, generan altos costos económicos, malestar social por la cantidad de fechas en las que hay que votar, y parálisis institucional durante los años electorales.

Según los impulsores de la medida, los sistemas electorales deben ser más simples y evitar que las reglas sean modificadas según la conveniencia política de los gobernadores de turno.

Peronismo, dividido

El peronismo mendocino, en tanto, está dividido, principalmente, en dos espacios. Por un lado, el kirchnerismo, referenciado en la senadora Anabel Fernández Sagasti, saca pecho por haber ganado las últimas primarias en la provincia. Por el otro, los intendentes, con el titular del PJ y exalcalde de San Rafael, Emir Félix, a la cabeza, prefieren la suspensión de las primarias para evitar el desafío de la tropa K.

A fines del 2024, cuando la pulseada intestina se encaminaba a una dura interna, Félix y Sagasti firmaron la pax y lograron una lista de unidad para las elecciones del justicialismo provincial.

A la par de la suspensión de las PASO, la incógnita central es si el distrito desenganchará las elecciones o no. En la oposición barajan la tesis de que un eventual desdoblamiento no significaría que Cornejo quiera pelearse con Milei. Por el contrario, creen que el líder radical podría cederle las candidaturas nacionales al Presidente a cambio de que LLA decida no entrometerse en las elecciones locales.

De momento, ya son seis las provincias que despegaron las elecciones locales de las nacionales: Salta, Chaco, San Luis, Ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Santa Fe. Dentro de ese grupo, las primerias tres también suspendieron las PASO, mientras que en CABA se discutirá un proyecto en ese sentido del alcalde Jorge Macri.

La oposición a Alfredo Cornejo cree que el gobernador está perdiendo influencia ante la avanzada libertaria y que necesita las primarias para ordenar a los suyos. El líder boina blanca no tendrá reelección en 2027 y baraja la posibilidad de sellar una alianza con los libertarios para las legislativas.

A fines de enero, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió en la Casa Rosada a la vicegobernadora mendocina, Hebe Casado, del PRO, alimentando así las especulaciones sobre un eventual armado común para este año.