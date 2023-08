Misiones: el gobernador Herrera Ahuad en contra de la desregulación yerbatera

El gobernador de la provincia de Misiones Oscar Herrera Ahuad anticipó que se reunirá con representantes de la molinería yerbatera para conocer su postura respecto a la actualización del precio de la materia prima para la zafra de verano. «Me voy a reunir con las empresas con las que me he reunido después del laudo anterior, extemporáneamente al precio fijado. Seguramente vamos a trabajar sobre la estructura de costo de lo que debe valer un paquete en la salida de góndola, sumado a todas las otras problemáticas que ellos puedan tener», comentó.

En declaraciones a Radio República de Posadas, además, destacó los avances en el sector agroproductivo y los logros alcanzados, como el precio histórico de la hoja verde de la yerba mate y la obtención de un dólar exportador para las economías regionales. «Este es un gobierno muy cercano al productor y con resultados muy importantes que no se pueden desconocer solamente por ser un tribunero frente a un grupo de gente que te va a aplaudir», aseguró. En este sentido, comentó que hoy la yerba mate se está pagando entre 130 y hasta 140 pesos; y en algunos casos lo están pagando por anticipado.

Herrera Ahuad se mostró en contra de la desregulación planteada por el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés y el precandidato a presidente por el FdT Horacio Rodríguez Larreta en declaraciones realizadas semanas atrás en Posadas. «Los tribuneros de la desregulación del mercado han aparecido. Y van a encontrar en este Gobernador una postura clara y concreta que es de defender toda la cadena productiva. Defiendo desde el productor hasta el molinero. Todos deben ganar, pero no deben ganar a expensas de un mal precio para el productor. Deben ganar a expensas de un mercado que debe pagar lo que vale la yerba mate».

En esta misma línea, sostuvo que “quienes piden la desregulación son incapaces, desde el Estado, de poder generar la posibilidad de lograr un precio acorde a toda la cadena productiva”. Ante esta situación, aseguró que el mercado tiene que actuar en un eslabón de la cadena productiva, como lo está haciendo ahora.

En relación a la industria local, expresó su confianza en los industriales misioneros y en su capacidad para entender la importancia de una industria productiva y un equitativo reparto de las riquezas que éste genera. “Tengo mucha confianza porque tengo mucho diálogo con ellos, ya sea por mensajes, ya sea por whatsapp. Confío mucho que la industria va a entender también que esto debe ser productivo para todos. Desde el primer eslabón hasta la salida del paquete de los diferentes molinos de la provincia de Misiones”, expresó.

El sector forestal

El gobernador destacó su compromiso con el desarrollo de la provincia y su enfoque en fortalecer la economía regional: “Trabajamos para recuperar el mercado nacional y el mercado internacional. Inclusive, es un ejemplo también del sector productivo, porque fueron estas industrias las que no pararon durante la pandemia. Por decisión política de este gobierno, todas las industrias madereras estuvieron trabajando durante la pandemia”; afirmó

El Gobernador mencionó la difícil situación que enfrentaron las industrias forestales debido a la importación de productos fenólicos de Brasil hace unos años, lo que llevó al cierre de algunas empresas. Sin embargo, afirmó que su administración trabajó “incansablemente para recuperar y fortalecer este sector, lo que incluyó el impulso del mercado nacional e internacional”.

Uno de los logros destacados mencionados por el Gobernador fue la eliminación de la alícuota de exportación para la madera procesada en su primer proceso. «No puede ser que el que exporta rollo tenga una alícuota apenas un poquito más alta que el que exporta madera procesada. El que exporta madera procesada genera empleo y genera mucho”, agregó. Esta medida buscó incentivar la exportación de productos procesados, que generan empleo y valor agregado; además, enfatizó la importancia de equilibrar la carga impositiva entre la exportación de rollos y la madera procesada.

Té y tabaco

“En el ámbito del té, se lograron tasas de exportación cero y un tipo de cambio exportador favorable, aunque el objetivo real es una economía macroestable para un crecimiento sostenible. En relación al tabaco, Herrera Ahuad reconoció qué tras dificultades en la fijación de precios a principios de año, se trabajó junto al secretario de Agricultura para reducir las tasas de exportación. Actualmente, se eliminaron por completo estas tasas, lo que beneficia a más de 10.000 familias tabacaleras en Misiones.

Ganadería

Destacó el trabajo conjunto con dirigentes y asociaciones ganaderas para impulsar el desarrollo agroproductivo de la provincia: “Logramos repuntar y se le dio un valor superlativo a la Asociación Ganadera Libertador General San Martín, que prácticamente no existía. El Gobierno provincial estuvo presente, no porque el tribunero estuvo presente, que va solamente en el día del remate, pero no está el día que hay que hacer la tribuna, hay que construir los corrales, que hay que traer el ganado, que hay que financiar y subsidiar el transporte”, aclaró.

Aliados con Massa

El gobernador Herrera Ahuad también subrayó la importancia de tener aliados en el Gobierno nacional para apoyar el crecimiento económico. «La inflación es una preocupación para todos, pero entiendo que algunas soluciones requieren tiempo.

Asimismo, destacó los logros alcanzados en acuerdos productivos y en la reactivación del puerto de Posadas, con apoyo estatal y del Ministerio de Transporte nacional.

Se refirió a los avances como la próxima implementación de un escáner exclusivo para el puerto y proyectos de infraestructura vial clave. Además, resaltó iniciativas como la duplicación de la Ruta 105 y la travesía urbana de varias localidades. «Estamos construyendo un puente sobre la ruta costera 2 y licitando otro en el arroyo Moconá para impulsar el turismo sostenible», agregó.

«En el panorama actual, observó que se están estableciendo condiciones propicias para el crecimiento en Argentina», continuó el mandatario provincial y enfatizó en factores macroeconómicos clave, como la ausencia de una devastadora sequía que históricamente ha afectado al 20% de la producción agrícola en la región.

En este sentido, destacó la solidez de los recursos energéticos y del sistema de gasoductos nacionales, que considera esenciales para el desarrollo económico y el crecimiento sostenible del país. «Es vital para el futuro crecimiento de Argentina tener una base sólida en energía y en el sistema productivo», afirmó.

“Lo más importante en este tiempo es tener la tranquilidad, es difícil pero a su vez es para garantizar el crecimiento y el desarrollo de Misiones en base a los acuerdos políticos. Por eso, desde nuestro espacio político, acompañamos la candidatura de Sergio Massa”, finalizó.