Pinamar: cobrarán tasa para ingresar a la playa en auto

De esta manera tanto propietarios como turistas deberán pagar el valor de 500 módulos de 25 pesos, lo que equivale a 12.500 pesos, que podrán ser abonados en 12 cuotas de 1041 pesos. “Me parece que de esta manera no solucionás el tema ambiental, ya que se va a seguir usando el suelo. Además, desde el municipio no se ofrece ningún servicio, por lo que es una tasa que no vuelve al vecino”, sostiene Elorz.

Tanto el oficialismo local como los dos bloques peronistas votaron a favor de la propuesta y ya estaría en condiciones de ser aplicada. Sin embargo, fuentes locales le aseguraron a este medio que “es casi seguro que no se empezará a pagar esta temporada”.

Pese a las diferencias habituales, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos se pusieron de acuerdo a la hora de otorgarle al vecino, y a los no residentes, un nuevo pago adicional. El oficialismo, con la necesidad de poder recaudar para seguir sosteniendo servicios que, en los últimos meses, crecieron debido a la gran cantidad de gente que pasó a habitar sus casas de veraneo y multiplicó la tradicional población de 45 mil habitantes. El peronismo, en cambio, mantiene la postura nacional de cobrarle más a aquellos que, se presume, pueden pagar.

“Está claro que en Pinamar hay gente con poder adquisitivo. Pero no hay que llenarlos de tasas. Hay que darle todas las herramientas para que puedan apostar a nuestra ciudad y generar fuentes de trabajo local”, dice Elorz. Y añade que “para muchos vecinos es muy caro. Tenemos que entender cómo aprovechar el turismo para mover la economía local. No se puede administrar un municipio metiéndole la mano en el bolsillo a la gente”.

La Asociación de Propietarios No Residentes, por su parte, ya adelantó que presentarán un recurso de amparo en la Justicia ya que consideran que se trata de una medida discriminatoria tanto para ellos como para los residentes.