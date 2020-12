López: "La prioridad es poner al Estado al frente de la reactivación económica"

P.: ¿De dónde surgen esos fondos?

P.L.: De la propia dinámica de recaudación del año que viene y de la redefinición de partidas. Tenemos una proyección para el año que viene con buenas perspectivas en función del crecimiento esperado de la actividad económica.

P.: ¿En números cómo sería?

P.L.: En términos de actividad económica, esperamos un crecimiento en torno al 6 por ciento. Eso, a su vez, nos daría un crecimiento de la recaudación cercano al 40 por ciento, que sería un muy buen resultado en términos de recursos.

P.: ¿Sin suba de impuestos es posible ese aumento de la recaudación?

P.L.: En la Provincia, un poco más del 70 por ciento la recaudación proviene de ingresos brutos, un impuesto que está estrechamente ligado con la actividad económica y, por lo tanto, esperamos una suba de la recaudación que provenga estrictamente del crecimiento de la actividad económica.

P.: El cambio central tiene que ver con las actividades financieras, que pasan del 7% al 9% en ingresos brutos…

P.L.: Sí, porque es un sector que aún en momentos de crisis económica como el que vivimos este año, tuvo un buen desempeño, con lo cual está en condiciones de afrontar el aumento. Más allá de eso, para el 99 por ciento de los de los contribuyentes no hay un aumento de la presión impositiva.

P.: ¿Y qué universo de contribuyentes representa ese porcentaje que sí tendrá variaciones?

P.L.: Por ejemplo, en el impuesto inmobiliario urbano es menos, de 0,5%. Son más o menos 18 mil partidas en un universo de 4 millones. Son los sectores de más altos recursos que se expresan en su patrimonio inmobiliario. Y eso también nos parece importante, porque siempre buscamos darle mayor progresividad a la estructura tributaria.

P.: ¿Cuál es el rol que tiene el Estado provincial en la recuperación del país?

P.L.: Profundizar el sendero que estuvimos viendo en estos últimos meses, que es ponerse al frente de la reactivación económica y eso le cabe a todos los niveles de gobierno. Tenemos que continuar el año que viene en forma coordinada, para trabajar al servicio de la reactivación económica, de la inclusión social, de la creación de empleo. Ese es el eje, ese es el camino y el presupuesto provincial apunta en esa dirección, cambiando claramente el eje respecto de lo que se venía haciendo en la provincia. La prioridad está en poner al Estado al frente a la actividad económica, no en ajustar.

P.:Este año se abrió una discusión muy grande en relación a la distribución de los fondos de coparticipación, con la quita del punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires como disparador. ¿La provincia va a seguir dando pelea por la deuda que aún tiene en materia de fondos?

P.L.: Hay un desfasaje respecto de lo que la provincia genera, en términos de riqueza. Representa entre el 35 y el 40 por ciento de la riqueza que se genera en el país. Lo digo en términos de su participación en el Producto Interno Bruto o su participación en las exportaciones, su participación en la recaudación nacional. Entonces, cuando uno mira esos números y por el otro lado observa que recibe 22 por ciento en el esquema de coparticipación, claramente ahí hay una brecha grande. La provincia tiene esta dualidad: es un distrito rico, pero al mismo tiempo concentra una cantidad importante de la pobreza del país. De allí que en los ‘80 la provincia recibía más del 30 por ciento de fondos, y se le retraen varios puntos con la idea de generar un balance mejor en términos de distribución poblacional para que se interrumpiera el proceso que se venía dando de fuertes migraciones hacia la provincia de Buenos Aires, para que el resto pudiera tener más recursos que le permitieran retener población. Pero eso no ocurrió.

P.: ¿El camino judicial es una opción para reclamar fondos?

P.L.: No soy experto, no soy abogado. Es la vía por la que optó la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que no tiene demasiado fundamento. Entiendo que hubo decisiones que se tomaron por determinado mecanismo institucional, como fue la decisión del gobierno anterior de otorgarle más recursos a CABA vía decreto, y a través de un mecanismo similar, se tomó una decisión distinta. No parecería haber alguna cuestión que pudiera dar lugar a un recurso judicial. Pero no soy experto, no me quiero meter.

P.: ¿Cómo viene la discusión por la renegociación de la deuda?

P.L.: La Provincia tiene el 85 por ciento de su deuda en moneda extranjera, y es un serio problema porque no genera recursos en moneda extranjera, sino en moneda local. Eso implica ya un desfasaje que es muy difícil de administrar. Es importante entender que se necesita una estructura de deuda que sea sostenible y eso es importante para los acreedores también, porque si no es sostenible, entonces no va a ser pagable. Estamos trabajando para lograr un consenso que nos permita dar vuelta la página y tener un esquema de deuda que no ponga en riesgo los planes que tiene la provincia por delante.

P.: ¿Se va a aplicar la vacuna?

P.L.: Obviamente que sí, de acuerdo con el esquema de prioridades. Me parece que es una gran noticia que tengamos vacuna contra el covid-19.

P.: ¿Cree que la vacuna puede funcionar también como un “antídoto” contra la crisis económica?

P.L.: Es un antídoto contra la incertidumbre que viene generando este virus, aunque perdura un componente de incertidumbre porque el escenario epidemiológico no está despejado ni aquí ni en el mundo. Pero sin duda el hecho de que ya varias vacunas estén siendo aplicadas es una excelente noticia.