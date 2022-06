Transparencia presupuestaria de provincias: mejor nivel desde 2013

El ITPP -explicaron- busca reflejar el nivel de transparencia presupuestaria de las distintas jurisdicciones, en un puntaje que va del 0 al 10.

Se trata de un índice que evalúa la cantidad, nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales.

“El ITPP se propone replicar el proceso de acceso a la información por parte de un ciudadano o una ciudadana que deseara acceder a las publicaciones presupuestarias que realizan los gobiernos provinciales en internet”, grafican desde el CIPPEC.

En ese marco, en la edición con foco en 2021 el promedio que mostraron las distintas jurisdicciones en ese índice fue de 8,1, lo que significa un crecimiento interanual de 0,8 puntos en la escala.

El ránking del año pasado ubica a la cabeza con 10 puntos -puntuación perfecta- a Santa Fe y Entre Ríos, dos provincias de la Región Centro, gobernadas por los justicialistas Omar Perotti y Gustavo Bordet, respectivamente.

En tanto, muy cerca -con 9.90 puntos-, aparece la tercera socia de esa poderosa región, Córdoba, liderada por el peronista ortodoxo Juan Schiaretti. Y en cuarto lugar, con 9.70, se acomoda la Ciudad de Buenos Aires, que comanda Horacio Rodríguez Larreta (PRO).

En la otra punta de la escala quedaron, en tanto, San Luis (de Alberto Rodríguez Saá, con 3.95 puntos), Santiago del Estero (de Gerardo Zamora, con 5.10), Chubut (de Mariano Arcioni, con 5.80) y Corrientes (del radical Gustavo Valdés, con 5.95).

“Respecto a 2020, en 2021 un total de 16 provincias mejoraron su nivel de transparencia y accesibilidad, 3 de ellas se mantuvieron igual y las 5 restantes mostraron una baja”, subrayó el trabajo, que fue rubricado por Juan Pablo Niño, Agustín Chiarella y María Agustina Lacunza.

Performance

A la hora de poner la lupa sobre cada distrito, entre las 7 provincias que lograron una mejora más significativa en el resultado (mayor a 1 punto) respecto a 2020, 5 de ellas (Chaco, Buenos Aires, Catamarca, Misiones y Corrientes) formaron parte de los distritos que obtuvieron los puntajes más bajos en la edición pasada.

Las provincias que mejoraron significativamente sus puntajes fueron -según lo señalado por el informe- Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Misiones, Tierra del Fuego y Tucumán.

Por otro lado, las provincias que obtuvieron un menor puntaje respecto a la edición anterior fueron Formosa, Jujuy, La Rioja y Mendoza.

No obstante, desde el CIPPEC resaltaron que el hecho de que el nivel de transparencia presupuestaria provincial haya alcanzado su mejor puntuación desde que se realiza esta medición “no permite soslayar que aún hay asignaturas pendientes en distintos elementos que hacen a la accesibilidad de la Información”.

Escenario

“Nueve provincias no presentan el proyecto del presupuesto a sancionar para el ejercicio siguiente, diez provincias no publican el presupuesto plurianual y solo trece publican su presupuesto ciudadano, al mismo tiempo que ocho de ellas no publican sus estimaciones de gastos tributarios”, remarcaron.

Según el informe, las mejoras en el resultado del índice del 2021 se explican “por la recuperación de provincias con resultados bajos en 2020, el crecimiento significativo de las provincias que crecieron y una desmejora marginal de las provincias que cayeron en sus índices”.

“El retorno a una mayor presencialidad en la administración pública provincial acompañó a la recuperación de la publicación de la información presupuestaria en las jurisdicciones”, agregaron en el trabajo del CIPPEC.