Kicillof pide a acreedores "contrapropuesta plausible"

El planteo fue elevado -vía comunicado- desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Pablo López, desde donde remarcaron que Buenos Aires “está haciendo un gran esfuerzo para avanzar en una solución que involucre a la gran mayoría de los tenedores de bonos”.

“Mantenemos un diálogo continuo con aquellos acreedores que aún no aceptaron la propuesta”, remarcaron.

Fue en reacción a otro comunicado dado a conocer horas antes por el grupo de bonistas Ah Hoc, que dice representar al 40% de las tenencias en juego en esta reestructuración, y que había salido a reclamar este jueves a la administración bonaerense que encare “negociaciones sustantivas”, en pos de “alcanzar una solución consensuada y exitosa”, en el marco del proceso de reestructuración, que fue extendido esta semana hasta el 26 de mayo.

“El Comité Directivo insta a la Provincia a utilizar el tiempo adicional proporcionado por la extensión para entablar negociaciones sustantivas que permitan alcanzar una solución consensuada y exitosa”, afirmaron desde el grupo.

En tono duro, desplegaron allí además una advertencia concreta, respecto de que “el período de gracia para el pago del vencimiento de los bonos en dólares y euros con vencimiento el 1 de mayo de 2020 finaliza el día de hoy”. “En ausencia de una reestructuración consensuada, su incumplimiento agravaría aún más la situación financiera de PBA y la incertidumbre económica”, sentenciaron, frente a un vencimiento de u$s 110 millones que el Gobierno bonaerense decidió no pagar bajo el argumento de que está incluído en el proceso de reestructuración general. Ahora los tenedores quedaron en condición de denunciar el incumplimiento en tribunales internacionales y oficializar la caída de Buenos Aires en default, aunque podrían usar esa carta de negociación para cosechar una oferta más jugosa de Kicillof. En despachos provinciales remarcan que las negociaciones siguen, y que el vencimiento no pagado es parte de esa pulseada.

“Estamos decepcionados porque los bonistas y sus asesores están más preocupados por enviar comunicados de prensa que por presentar una contrapropuesta, en el marco de un diálogo de buena fe y que sea sustentable para la Provincia de Buenos Aires. El diálogo con los acreedores sigue abierto porque creemos en soluciones consensuadas”, aseguraron fuentes del Gobierno bonaerense a Ambito.

El Ministerio de Economía bonaerense ya había recibido una propuesta de parte de este grupo de bonistas. Pero la rechazó por considerar que “implicaba un alivio de cortísimo plazo pero hipotecaba el futuro de la Provincia”, Ahora, lo instan a elevar una contrapropuesta.

En el comunicado de la cartera de Hacienda bonaerense de este jueves remarcaron además que “la crisis desatada por la pandemia del Covid-19 encontró a la Provincia en una situación de suma fragilidad, donde el deterioro económico y social resulta agobiante”.

“Previo a la pandemia, la pobreza en los partidos del gran Buenos Aires superaba al 40% de las personas; ésto nos obliga a poner en el centro de nuestras prioridades la contención del impacto de la crisis sanitaria y económica sobre los sectores más frágiles de nuestra Provincia”, argumentaron.

En esa línea, plantearon que la coyuntura los obliga a enfrentar “desafíos extraordinarios”. “Según las estimaciones, se prevé una caída de la actividad económica provincial en torno al 10% anual durante marzo y una contracción de la recaudación tributaria cercana al 30% en abril”, remarcaron.

Frente a ese escenario, desde el Gobierno bonaerense enfatizaron que “los acreedores conocen muy bien esta situación y está en su buena fe incorporarla en cualquier contrapropuesta”. “La capacidad de pago de la Provincia es muy limitada, lograr los alivios justos en la carga de la deuda no sólo permite los espacios necesarios para afrontar la pandemia sino también para retornar a un sendero de crecimiento económico que, a fin de cuentas, es la única forma de repagar los compromisos que asumamos”, recalcaron.

En línea con la oferta de renegociación de la Casa Rosada, el gobierno de Kicillof presentó en abril una propuesta de reestructuración de la deuda pública en dólares bajo legislación extranjera por u$s7.148 millones que incluye un período de gracia de tres años en el pago -hasta 2022 inclusive-, una quita sustancial en los intereses del orden del 55%, una disminución en menor medida de capital -de 7%- y una extensión de plazos de vencimientos, que hoy están muy concentrados.

El pasado lunes, y en sintonía con la ingeniería para la renegociación nacional desplegada por Alberto Fernández, la administración bonaerense prorrogó hasta el 26 de mayo el plazo para ingresar al canje.

“Esta extensión se realiza teniendo presente que una parte de los acreedores de la Provincia ya ha manifestado su aprobación a la propuesta formulada y que se encuentra en desarrollo un diálogo constructivo con el resto de los acreedores que comprenden los lineamientos publicados por la Provincia, que permanece plenamente comprometida con el logro de un proceso ordenado y de buena fe”, dijeron.

En el plano nacional, la renegociación fue extendida hsta el 22 de mayo, y Martín Guzmán espera la contrapropuesta de los acreedores.