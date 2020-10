Herrera Ahuad: "Somos solidarios con Paraguay, pero la salud es prioridad"

Mientras que para el gobierno Nacional y la provincia de Misiones se prioriza el tema sanitario, para el paraguayo y la gobernación de Itapúa primero está lo económico

Al respecto, el gobernador de Itapúa, Juan Alberto Schmalko, aseguró haber agotado todas las acciones ante la cancillería argentina, para lograr que el Gobierno habilite este importante paso.

“Indudablemente con nuestros hermanos argentinos no empatizamos de la misma manera”, se quejó.

La afirmación tuvo la inmediata respuesta del mandatario misionero, Oscar Herrera Ahuad. “Antes de hablar de ‘falta de empatía’, tendríamos que hablar de la humanidad de los misioneros para con los hermanos vecinos. Siempre respondimos con solidaridad y trabajo en los diferentes niveles, social, asistencial y sanitario. Siempre”, sostuvo el mandatario.

“Nunca hemos pedido una moneda a cambio, nunca miramos lo económico o cuánto nos costaba una persona que venía con una dolencia o necesidad, siempre fuimos empáticos, integradores, resolutorias”, agregó. Y recordó que “en plena pandemia hubo muchas personas, hermanos de la vecina orilla, que han venido con una dolencia, con una enfermedad y que los misioneros hemos recibido y les resolvimos sus problemas. Enfermos terminales pasaron el puente, vinieron, están internados algunos de ellos, los seguimos recibiendo con los brazos abiertos”.

El mandatario misionero pidió que “nos entiendan, porque nuestro bien común es la salud, con salud los misioneros podemos seguir atendiéndolos, sin salud, no”.

“Estamos en un delicado equilibrio entre la epidemiología, la economía y el contexto regional complicado. No se trata de falta de empatía de un gobernador, no se trata de una cuestión económica, se trata de que somos muy serios y no ponemos por delante cuestiones económicas, sino que ponemos en alto, la economía y la salud y estamos predispuestos al diálogo siempre”.

En este contexto, el intendente de Encarnación, Luis Yd, y el gobernador de Itapúa encabezaron en las últimas horas una movilización de comerciantes, empleados, paseras, vendedores ambulantes, sobre el puente internacional San Roque. La protesta, incluso, sumaba la amenaza de frenar el paso de los camioneros provenientes de lado argentino, como método de presión para hacer oír su reclamo.