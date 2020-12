Perotti busca rearmar el PJ ante división en Senado tras portazo de legislador con pedido de desafuero

Este es un paso necesario para que lo puedan imputar. De hecho, ayer Edery señaló que cree que el senador por el departamento de San Lorenzo es “uno de los organizadores de una red de juego clandestino” en la provincia. Para el fiscal que sigue la causa por la que están detenidos sus expares Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, y sospechado el empresario Leonardo Peiti, “cada uno tiene un rol definido” en la red de juego clandestino.

“La recolección de pruebas es abrumadora. No vamos a cometer la irresponsabilidad de hacer semejante movimiento sin tener evidencia suficiente”, agregó el fiscal, quien además calculó en $2.000 millones mensuales la cifra que moviliza el juego ilegal.

Desencuentros

Pese a que el Senado debió ser un respaldo a la gestión de Perotti, antes de su asunción convalidó el Presupuesto 2020 que elaboró el Frente Progresista, pese a los ruegos del entonces gobernador electo. Y, menos de un mes atrás, la Cámara alta provincial sorprendió al dar curso a dos leyes con las que buscaron golpear al ministro de Seguridad Saín: una que pone la lupa en fondos reservados para operativos especiales y otra sobre incompatibilidad de cargos, que le dispararon directamente a uno de los funcionarios clave de Perotti.

Hechos centrales para entender por qué en el Ejecutivo creen que aunque ahora haya tres bloques, en realidad la situación no es tan distinta a la realidad de semanas atrás. Y, también, para comprender por qué Traferri señaló a Saín como el responsable de que ahora la lupa de la Justicia esté posada sobre su cabeza. El senador adelantó que no abandonará sus fueros y dijo que de no tener esa inmunidad estaría por ser víctima de un “carpetazo” realizado por “un jefe de inteligencia como Sain”.

En el PJ santafesino creen que los hechos que hoy golpean a la política y al oficialismo, a mediano plazo podrían fortalecer a Perotti. En las cercanías del gobernador siempre vieron a los senadores como un estamento de poder sin lazos orgánicos con el partido, y creen que la investigación podría ayudar a remover estructuras fuertemente arraigadas. Otros dirigentes peronistas avalan la tesis, “siempre y cuando se vaya a fondo”. “Los hechos de corrupción se tienen que investigar, no puede quedar a media. Es una gran posibilidad que tiene ahora el gobernador”, agregaron.