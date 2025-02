Sequía: productores norteños piden a las provincias alivios fiscales para mitigar las pérdidas

"La sequía no da tregua en todo el nordestes del país y sabemos que contra estas circunstancias climática los productores agropecuarios no tenemos otra solución más que esperar, con la paciencia que nos caracteriza en estos aspectos, y que se regularice la caída de lluvia", señala un comunicado de Confederación de Asociaciones Rurales de las Provincias del Chaco y Formosa (ChaFor). "Necesitamos que los gobiernos provinciales nos den un respiro impositivo con respecto al impuesto inmobiliario rural. Proponemos que se sostengan los valores de año 2024 con el mismo sistema de descuento por pago anual del 30 %. No queremos dejar de pagar, solo solicitamos de las autoridades provinciales, una colaboración al respecto y en esta coyuntura principalmente", cierra el documento que ya fue elevado a los gobernadores Leandro Zdero (Chaco) y Gildo Insfrán (Formosa), se indicó.