Alberto Sileoni: "Por sexto año consecutivo, la Provincia comienza las clases sin paros"

Periodista: ¿En qué consiste el nuevo régimen académico que debuta en el secundario?

Alberto Sileoni: El régimen académico es el modo de caminar un ciclo de educativo. En este caso, el secundario. El régimen fue votado por unanimidad en el Consejo General de Educación, que es un órgano pluripartidario. Se va a implementar en todas las escuelas de la provincia: serán dos cuatrimestres, se vuelve a la nota numérica, se aprueba con 7 puntos y no se promedian. O sea, que se exige un esfuerzo. Entendemos que se puede haber exigencia sin repitencia. Vamos a una acreditación por materia. La materia que se aprueba no se vuelve a recursar. Antes, uno podía aprobar una materia, pero si repetía el año, tenía que volver a rendir todo. Era una injusticia. Proponemos un modo más parecido a la universidad y que se puedan ir aprobando las materias. A la vez, habrá cuatro espacios de intensificación en el año. Si tenés más de cuatro materias pendientes, podes recursar algunas de ellas. Habrá acompañamiento. No estarán solos los chicos. También incorporamos una libreta digital para estudiantes, donde estará la trayectoria educativa. Es una aplicación para la familia y el estudiante, con divulgación e información. Tendrá millones de usuarios.

P: ¿Qué otras novedades tendrá el secundario?

AS: Vamos a incorporar un tramo de inicio acompañado para que los ingresantes conozcan el oficio de ser estudiantes. Los queremos ayudar a que entren en la secundaria, que es bien distinta a la primaria. En la provincia hay seis años de primaria y seis de secundaria. Los que recién entran pueden tener 12 años, son niños. Necesitamos acompañarlos más. En tanto, en sexto del secundario habrá propuestas formativas para relacionarlos con el mundo del trabajo y con los estudios superiores. Se mantienen las 28 inasistencias por año.

P: ¿Puede explicar cómo funcionará el sistema, sin repitencia?

AS: Habrá más posibilidades, pero también más exigencia. El Estado les va a exigir, pero no abandonar. Queremos que los chicos persistan en la escuela, que la escuela sea más atractiva y moderna, para que genera más interés en los chicos.

P: Hay quienes se plantean que con la no repitencia se baja la vara.

AS: No hay debate en el ámbito académico sobre la repitencia: está demostrado que no mejora los aprendizajes. Obliga a los alumnos a recursar lo que ya aprobaron y responde a una matriz de hace 100 años en el sistema educativo. Nuestro objetivo es evitar el abandono escolar, especialmente en el ciclo orientado de secundaria, sin bajar la exigencia. El 98% de los estudiantes pasa de primaria a secundaria, pero el abandono aumenta en los últimos años, por eso proponemos una secundaria distinta, con más exigencia y sin repitencia. Esto no implica desorden, ni menor rigor académico. La repitencia era un mecanismo de orden, pero injusto, porque obligaba a repetir lo aprobado. Buscamos un nuevo esquema, más cercano al universitario, donde nadie repite un año entero, sino que acredita materias. Como se trata de jóvenes, el acompañamiento es clave. Habrá más adultos siguiendo sus trayectorias para evitar que la ausencia de repitencia se convierta en un problema.

P: ¿Cómo es la experiencia en otras provincias?

AS: La mitad de las provincias dejaron de lado la repitencia. También Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia y toda Europa. Había que salir de ese esquema. No va a ser más fácil, sino más justo. Cursás 12 materias, aprobás 9 y reprobás 3, no tendrás que volver a dar las 12. Ello es desalentador y no ayuda a que los estudiantes sientan a la escuela atractiva. Tampoco creemos que la escuela deba ser divertida en el sentido vulgar, pero sí atractiva para saber que es una herramienta para una vida mejor.

P: ¿Tienen estimado qué porcentaje de alumnos tendrán que recursar materias?

AS: Los que van a recursar serán el 5 o el 8% de los estudiantes. No será una cosa masiva. Hasta 4 materias que te lleves, tendrás docentes con los cuales estudiar e intensificar. Serían como turnos de exámenes. Pero ya no es más un examen ante un tribunal, sino que el proceso de intensificación es otra cosa. Serán dos o tres encuentros en los que se pedirán trabajos prácticos, orales o algún examen para aprobar la materia. Es un nuevo modelo más justo, con más chances para que los alumnos demuestren que saben.

P: ¿Se prevé contar con más docentes para esto?

AS: Sí, para lo procesos de febrero y marzo, dispuso de 35 mil módulos para reforzar la tarea docente y este año harbá 3.000 docentes encargados de trayectorias educativas.

Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación bonaerense.JPG Sileoni resaltó que el nuevo sistema secundario no tendrá menos exigencia, pese a la no repitencia.

P: ¿Se va a acompañar a las escuelas privadas con recursos para las horas docentes?

AS: Lo estamos viendo con las escuelas privadas, que muestran muy buena predisposición. Hay 6.000 escuelas de gestión privada, de las cuales 4.800 están subvencionadas. Ya hay ahí recursos del Estado provincial para que realicen esta nueva tarea. Además, hay menos repitencia en las escuelas privadas, será muy poquitos los que necesiten una mirada más atenta.

P: Algunos padres se preguntan cómo es posible que un alumno entienda contenidos de 4° si no aprobó los de 3°.

AS: En el sistema educativo de todo el país de hoy no hay correlatividades. Podés aprobar Matemática de tercero debiendo la de segundo. En el nuevo esquema, habrá un acompañamiento mayor de los docentes. Eso estará mirado. Aquellos contenidos de tercero que debas aprobar, tendrán que reforzarse.

P: ¿Con el nuevo sistema no se superpondrán cursadas?

AS: Hay modelos distintos para recursar: a contraturno o los sábados. Hace 6 meses que lo estamos trabajando. Habrá un tránsito por la escuela distinto a la actual, pero no es que será una escuela patas para arriba. Habrá algunos chicos que necesiten recursar o reforzar, pero habrá más docentes que los miren y un equipo de trayectorias que le hará un seguimiento y acompañamiento.

P: ¿Cómo recibieron los docentes el nuevo sistema?

AS: En general, bien. Hay algunas dudas justamente respecto de lo que se llama el exceso del trabajo docente. Pero trabajamos mucho para aclararles que no habrá sobreabundancia de trabajo. Entienden que había que salir del esquema tradicional. Tenemos mucha expectativa de que será algo que las escuelas podrán hacer. Hay conciencia de que el actual es un sistema en crisis de sentido. Era necesario. Puede haber temores, pero estamos transmitiendo que no lo harán solos, sino acompañados.

P: ¿Cuáles serán los cambios en la primaria?

AS: Estamos trabajando con 700 mil chicos que desde hace dos años tienen más horas de clase. Algunos tienen quinta hora y otros, jornada completa. Un 70% de las primarias tienen más de cuatro horas de clase por día. Ese es un fenómeno nuevo. Se trabaja mucho sobre los primeros años, la alfabetización, Prácticas del Lenguaje, Matemática y lectura con sentido porque necesitamos que mejoren los aprendizajes. En inicial estamos trabajando en nuevo diseño curricular, estamos terminando un nuevo diseño para maternales y elevamos a la Legislatura un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de sala de 3. Esperamos que se convierta en ley este año porque es muy importante. Ya hay 90 distritos donde todos los chicos de 3 años están dentro de la escuela, pero estamos en condiciones de que todos los chicos de 3 estén escolarizados. Es un esfuerzo muy grande.

P: ¿Va a continuar el plan de obras en escuelas?

AS: Ya construimos 237 escuelas nuevas. En marzo inauguraremos 20 más. Hay otras 30 para inaugurar el resto del año. Este 2025, aun sin la ayuda económica de Nación, la provincia inaugurará 50 escuelas. Podemos llegar a fin de año a 300 escuelas inauguradas pese a que desde que asumió Javier Milei, Nación no hizo más obras, ni distribuyó más libros, ni computadoras. Además, ya terminamos 7.664 obras de refacción en las escuelas y hay 264 más en ejecución en el territorio.

El boleto estudiantil

En la provincia de Buenos Aires, los estudiantes pueden acceder al Boleto Estudiantil Bonaerense, un beneficio que de acuerdo a Sileoni está diseñado "para garantizar el acceso a la educación de calidad y fomentar mayores oportunidades de desarrollo". Este subsidio está disponible para alumnos de escuelas públicas de gestión estatal y privada con aporte del Estado y se utiliza con la tarjeta SUBE durante todo el ciclo lectivo 2025.

El boleto está destinado a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario (incluyendo educación para jóvenes, adultos y adultos mayores) y terciario. También pueden solicitarlo quienes cursen en universidades habilitadas para este programa. Para acceder al beneficio, es requisito residir en la provincia de Buenos Aires y vivir a más de 600 metros del establecimiento educativo en los niveles inicial y primario, o a más de 800 metros en el nivel secundario.

Alberto Sileoni en un colegio.JPG Alberto Sileoni subrayó la gestión de Kicillof.

Los solicitantes no deben recibir otro subsidio estatal con el mismo propósito. Para tramitar o renovar el boleto, es necesario ingresar al sitio oficial de SUBE, registrar la tarjeta a nombre del estudiante y completar el formulario de inscripción.