Sin convocatoria oficial, gobernadores pulsean con Nación por el Impuesto PAÍS

Ley ómnibus, día 3. Mientras el Congreso continúa con el maratónico trajín por el mega paquete oficialista, el rumor de una nueva convocatoria a los gobernadores para discutir cómo compensar la Coparticipación Federal perdida por las modificaciones al Impuesto a las Ganancias recorrió los despachos públicos. Las provincias, por el momento, acusan tener contactos informales con la Casa Rosada, aunque aún no reportan ningún llamado por parte de la administración libertaria.

Los jefes de bloque dialoguistas recibieron este viernes al ministro del Interior en el Congreso. La idea es garantizar que ese ítem sea contemplado cuando se discuta el nuevo paquete fiscal.

De momento, ninguno de los numerosos mandamases consultados por este medio dieron cuenta de una convocatoria oficial para discutir la iniciativa; tampoco el pacto fiscal. "Nada: ni convocatoria ni propuesta", apuntaron.

Tampoco los desvela -aclaran- compartir una foto con Milei. Temen que, una vez más, sus exigencias choquen contra la intransigencia de Balcarce 50. "Francos escucha, pero de ahí a que pueda resolver", habían asegurado a este medio desde un distrito peronista que mantiene un buen diálogo con el Gobierno.

Guillermo Francos.jpg El ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió en el Congreso con los titulares de los bloques dialoguistas.

En última instancia, dictará la urgencia que tengan para recomponer las alicaídas arcas provinciales ante el paso de la motosierra y los planes del ministro de Economia, Luis "Toto" Caputo, tras dar por tierra con su paquete fiscal.

En términos políticos, los gobernadores saben que, tras el último desplante, no sería lo correcto peregrinar hasta Buenos Aires para darle una postal de peso al oficialismo.

Alternativa

Este viernes el diputado José Luis Espert -espada del oficialismo en Diputados- descartó que se coparticipe el Impuesto PAIS. "Yo no hablaría de la coparticipación del Impuesto PAIS: eso no es posible, no va a ocurrir", comentó el legislador.

De todos modos, aclaró: "La coparticipación, para que hablemos con propiedad, es algo donde la Nación ni la ve a esa plata. Yo pago el IVA en la ventanilla de la AFIP, de ahí va al Banco Nación y termina en la cuenta de las provincias. Eso es un goteo automático en la cuenta de las provincias. Eso no va a ocurrir con el impuesto PAIS".

"Lo que sí puede ocurrir es que haya en la letra del artículo vinculado con el Impuesto PAIS algo que diga que la Nación va a dedicar tanto por ciento del Impuesto PAIS para financiar obras en las provincias, una cosa así. Eso se está discutiendo ahora", adelantó.

Como relevó este medio, el Impuesto PAIS recaudó en 2023 $1,5 billones con un incremento del 335% respecto del 2022 de lo que se infiere que las provincias se quedaron con $450.000 millones. Este impuesto casi que nació tan solo para desalentar a que las personas compraran dólar ahorro y se convierte en una fuente de recursos importante.