UCR bonaerense: Abad suma apoyo de Sanz y la oposición pide posponer internas

Pese a que tanto el marplatense Maximiliano Abad, por el oficialismo, y Gustavo Posse, por la oposición, muestran cartas similares en lo que refiere a las temáticas de forma, el fondo difiere. Y en ese sentido, el PRO funciona como un común denominador. Ambos plantean volver a ser protagonistas. Sin embargo, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja cuenta con el apoyo tácito del ala vidalista; mientras que el intendente de San Isidro es el exponente de aquellos que se muestran más distantes con el armado unilateral que la oposición mostró tanto cuando fue oficialismo como ahora.

Y en este escenario de contrastes, la fecha elegida por Salvador provocó la reacción de la oposición partidaria. El primero en manifestarse fue el intendente de General Viamonte. En diálogo con Ámbito, Franco Flexas consideró que “es impertinente la fecha. Si no podés hacer reuniones familiares, ¿cómo te vas a juntar para armar una lista? Hay que ser responsables con la sociedad”.

Flexas es una de las cartas fuertes del possismo en el interior, donde Abad tiene más banca. La principal puja va más allá de la fecha de la elección. Lo que realmente importa en la oposición partidaria es la fecha de cierre de listas, dispuesta para el 11 de septiembre. “Si se piensa en el partido, en ser plurales y en que triunfe el que tenga mejor proyecto, va a ganar la democracia. Y esta es una posición que tenemos todos los intendentes. Sin embargo, hay muchos que no salen a hablar porque todos entendemos que por sentido común no estamos para internas. Si no se suspenden va a terminar siendo una acuerdo de cúpula y no de representación partidaria de lo que quiere el radical de base”, suma el intendente.

Este mismo pensamiento también se da en la dirigencia radical del Conurbano. Y así lo manifestaron diferentes referentes. “Convocar a elecciones hace quedar al radicalismo con una falta de empatía total con la sociedad. Los problemas de hoy pasan por no enfermarse, no fundirse y no morirse”, manifestó el representante de Esteban Echeverría, Roberto Leonis.

Para el oficialismo esto no es más que una muestra de debilidad de parte de la oposición. “Buscan posponer con el único fin de dilatar los tiempos para cerrar acuerdos. Pero pese a que se adjudican algunas representaciones municipales, está clara la posición de todos los intendentes”, sostiene en diálogo un intendente de la cuarta sección que acompaña a Abad.

En las últimas horas, el marplatense sumó dos apoyos de peso: Ernesto Sanz y Luis Naidenoff. Ambos participaron de un encuentro virtual con Abad y dejaron sus posturas marcadas. “Más allá del revanchismo y el intento de avasallar instituciones del gobierno, hoy la resistencia y la construcción de una alternativa política pueden conjugarse, porque existe una fuerza política que está unida y es representativa de la oposición”. En ese sentido, Sanz ya dejó en claro que el expresidente Mauricio Macri no puede liderar Juntos por el Cambio, pero los números sí lo acompañan a Horacio Rodríguez Larreta.

“Sanz es el mismo que entregó a la UCR a un rol servil y ahora vuelve a decir que el liderazgo de la oposición tiene que estar en un referente del PRO. Me parece que la pregunta es qué tipo de radicalismo queremos. Está claro que nosotros tenemos otra postura”, sentencia un dirigente que responde a Posse.

A casi 50 días de las elecciones partidarias, la interna radical tendrá su batalla inicial en la reconfirmación o no del 11 de septiembre como fecha límite para la presentación de listas. Habrá que ver quién gana la primera compulsa.