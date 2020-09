Preocupan usurpaciones en Conurbano y en la Costa

La exposición deja dos ejemplos que, por parecidos, no son iguales. El caso más resonante fue el ocurrido hace unas semanas en Villa Numancia, localidad de Guernica (en Presidente Perón), donde unas 2 mil familias ocuparon 15 hectáreas de un predio de más de 100 que se encuentra en construcción para la conformación de cinco barrios privados. Sin embargo, el más reciente perfila para la Costa Atlántica, donde la ocupación se da en terrenos a los que sus dueños no tienen posibilidad de administrar debido a la prohibición de acceso que rige para aquellos no residentes.