SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
9 de diciembre 2025 - 00:00

Stellantis refuerza su liderazgo en la Argentina

ámbito.com | Martín Zuppi
Por Martín Zuppi

Innovación, producción local y electrificación consolidan su posición en el mercado y proyectan un 2026 con crecimiento y exportaciones.

﻿Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina

﻿Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina

La industria cerrará el año con casi 600.000 vehículos comercializados, un crecimiento que refleja la recuperación del sector. En ese contexto, nuestros modelos producidos en el país, como el Fiat Cronos y el Peugeot 208, se mantuvieron entre los más elegidos, mientras que Córdoba avanzó firmemente en su rol como polo regional de pick ups.

Informate más

Además, las inversiones anunciadas este año (incluyendo los u$s385 millones destinados a las nuevas pick ups y a un motor especialmente desarrollado para ese segmento) reforzaron nuestro compromiso industrial. Ese esfuerzo se complementó con un crecimiento del empleo, con 1.800 nuevas posiciones creadas en Córdoba.

Otro hito relevante fue el avance en electrificación. Desde El Palomar comenzamos a producir vehículos híbridos y modelos electrificados destinados a mercados internacionales, un paso determinante para la evolución tecnológica de la industria automotriz local.

Perspectivas 2026

Para 2026 proyectamos un mercado argentino en crecimiento moderado, entre un 5% y un 10%, con ventas que podrían ubicarse entre 630.000 y 650.000 unidades. A nivel industrial, estimamos que el país alcanzará una producción cercana a las 560.000 unidades, con un fuerte perfil exportador.

En el plano regional, Stellantis continuará ampliando su presencia con una producción cercana al millón de vehículos, reforzada por la consolidación del hub de pick ups de Córdoba, la fabricación de utilitarios en Uruguay y nuevos lanzamientos previstos en Brasil, incluyendo los modelos de Leapmotor.

La Argentina cuenta con talento, capacidad industrial y un ecosistema automotor competitivo. Con un marco regulatorio estable y una estructura impositiva más equilibrada para la exportación, el país puede potenciar aún más su rol en el mercado regional. Stellantis seguirá invirtiendo y desarrollando productos que acompañen esa transformación.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias