Stellantis refuerza su liderazgo en la Argentina

﻿Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina

Para Stellantis, 2025 fue un año de consolidación y expansión. La compañía volvió a ocupar una posición central en el mercado argentino, impulsada por una estrategia que combina producción local, innovación tecnológica y un portafolio cada vez más diverso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La industria cerrará el año con casi 600.000 vehículos comercializados, un crecimiento que refleja la recuperación del sector. En ese contexto, nuestros modelos producidos en el país, como el Fiat Cronos y el Peugeot 208, se mantuvieron entre los más elegidos, mientras que Córdoba avanzó firmemente en su rol como polo regional de pick ups.

Además, las inversiones anunciadas este año (incluyendo los u$s385 millones destinados a las nuevas pick ups y a un motor especialmente desarrollado para ese segmento) reforzaron nuestro compromiso industrial. Ese esfuerzo se complementó con un crecimiento del empleo, con 1.800 nuevas posiciones creadas en Córdoba.

Otro hito relevante fue el avance en electrificación. Desde El Palomar comenzamos a producir vehículos híbridos y modelos electrificados destinados a mercados internacionales, un paso determinante para la evolución tecnológica de la industria automotriz local.

Perspectivas 2026 Para 2026 proyectamos un mercado argentino en crecimiento moderado, entre un 5% y un 10%, con ventas que podrían ubicarse entre 630.000 y 650.000 unidades. A nivel industrial, estimamos que el país alcanzará una producción cercana a las 560.000 unidades, con un fuerte perfil exportador.

En el plano regional, Stellantis continuará ampliando su presencia con una producción cercana al millón de vehículos, reforzada por la consolidación del hub de pick ups de Córdoba, la fabricación de utilitarios en Uruguay y nuevos lanzamientos previstos en Brasil, incluyendo los modelos de Leapmotor. La Argentina cuenta con talento, capacidad industrial y un ecosistema automotor competitivo. Con un marco regulatorio estable y una estructura impositiva más equilibrada para la exportación, el país puede potenciar aún más su rol en el mercado regional. Stellantis seguirá invirtiendo y desarrollando productos que acompañen esa transformación.