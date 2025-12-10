Ford celebra un 2025 récord y reclama cambios estructurales para seguir creciendo

La automotriz destacó los resultados del último año, valoró su desempeño exportador y planteó los desafíos que enfrenta la industria para sostener el ritmo de expansión.

El 2025 viene siendo un año excelente para Ford Argentina . Más allá de un contexto de industria automotriz que viene creciendo más del 60% en términos de volumen respecto del año anterior, tuvimos a lo largo de este año una gran cantidad de noticias de marca emocionantes para los clientes.

Para empezar, siete novedades de producto tanto en materia de pick-ups, como de SUV’s, vehículos comerciales e íconos, incluyendo opciones electrificadas y conectadas para brindar experiencias y servicios aún mejores a nuestros clientes. Este 2025 nos deja la Nueva Everest, la Nueva Bronco Sport, la línea 2025 de Transit, la familia Maverick completamente renovada -incluyendo la esperada versión Tremor-, la nueva Territory y su nueva versión híbrida y el Mustang Dark Horse.

A estos lanzamientos también podemos sumar hitos importantes como la reconstrucción y reinauguración de la escuela número 33 de las 41 escuelas rurales que Ford y sus concesionarios construyeron y donaron en Argentina entre el 60’ y 80’ y que, desde hace unos años, tenemos como objetivo refaccionar, adecuándolas a las necesidades actuales de los alumnos y sus comunidades. Y, en línea con la educación, la Escuela Técnica Henry Ford, ubicada dentro de nuestra planta de Pacheco, cumplió 60° años, otro acontecimiento emocionante para quienes consideramos a la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo genuino de la sociedad.

Por otra parte, este año tuvimos también nuevos e importantes anuncios de inversión, con u$s40 millones adicionales para el desarrollo de la Planta Pacheco que nos permitirá aumentar la producción anual de nuestra pick-up a un ritmo superior a las 80.000 unidades, incorporar nuevos colaboradores (+300 desde enero 2025) y también nuevas versiones de trabajo para la pick-up Ranger (por ejemplo, la versión cabina simple), tanto para el mercado doméstico como para exportación. }

A su vez, recientemente tuvimos la visita de nuestro CEO global, Jim Farley , para anunciar una inversión adicional de u$s170 millones (alcanzando una inversión total de u$s870 millones en los últimos 5 años). Esta inversión estará destinada a la fabricación de la Nueva Ranger Híbrida Enchufable en Planta Pacheco en 2027.

Todas estas novedades contribuyen a consolidar nuestro objetivo de continuar creciendo en los segmentos en los que participamos de pickups, SUVs y vehículos comerciales, y particularmente con Ranger, vehículo que exportamos a toda la región. El 2025 sin duda fue un año increíble para Ford Argentina y específicamente para Ranger ya que celebramos sus 30 años en el mercado alcanzando un récord histórico de producción.

Estrategia a largo plazo y competitividad

Ford tiene una estrategia de negocios de largo plazo en Argentina de especialización y complementación, con el objetivo de exportar alrededor del 70% de la producción local y complementando la oferta a nuestros clientes en Argentina con modelos importados.

En línea con eso, en 2026, seguiremos enfocados en ofrecer lo mejor de nuestro portfolio global, y trabajando en nuestra planta de Pacheco para ofrecer a los clientes estas nuevas versiones anunciadas de Ranger. Buscamos seguir creciendo y ofreciéndole a los clientes de toda la región las mejores experiencias y servicios conectados.

Planta Pacheco ha demostrado ser una fuente de abastecimiento eficiente entregando productos de alta calidad y creemos que Argentina continuará consolidándose como hub regional de producción de pick-ups. De ahí nuestra inversión de u$s870 millones, que no es una decisión basada en las condiciones de coyuntura del corto plazo sino con una perspectiva de largo plazo.

La industria automotriz se caracteriza por ser capital intensiva con inversiones de largo plazo, y para que estas inversiones hagan sentido, se necesita la escala que el negocio de exportación brinda. Para eso es fundamental que las empresas hagamos nuestra parte (invertir para fabricar productos de calidad con procesos productivos modernos y eficientes, capacitar a nuestra gente), pero también necesitamos como país trabajar en la mejora de la competitividad estructural.

Es crucial revisar el marco impositivo, laboral y regulatorio de la Argentina. Los impuestos distorsivos (ingresos brutos, tasas provinciales y municipales, impuesto al cheque) añaden una carga de alrededor de 12% a las exportaciones, poniendo a la Argentina en desventaja frente a otros países con los que competimos para ganar mercados de exportación con nuestra producción local, y sin la escala de la exportación no hace sentido la inversión. Además, estos impuestos distorsivos desalientan la integración y desarrollo de la cadena de valor. Sin duda, para alcanzar nuevos mercados de exportación, debemos continuar en el camino de la quita de impuestos distorsivos, porque esto nos resta competitividad – si no lo hacemos, incluso corremos riesgo de perder mercados como el de Chile, que podría importar una Ranger de Tailandia o Sudáfrica de manera más competitiva.

Otro aspecto para destacar es la inserción de la Argentina en el mundo: hoy tenemos acuerdos con el Mercosur, México, Colombia y Chile. Pero estamos necesitando más acuerdos para exportar a nuevos mercados.

En resumen, el 2025 ha sido un año transformador para Ford Argentina, impulsado por un ambicioso plan de lanzamientos y renovación de productos, inversiones estratégicas para producir en Argentina productos clave para la movilidad del futuro y un compromiso inquebrantable con la educación. Mirando hacia adelante, Ford Argentina se posiciona para consolidar a la Planta Pacheco como un centro de producción regional, a la vez que subraya la necesidad de abordar los desafíos de competitividad estructural para expandir su alcance global y asegurar un crecimiento sostenido a largo plazo.