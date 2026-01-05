ATE, la izquierda y la CTA marcharon a la embajada de EEUU tras la intervención en Venezuela + Seguir en









Organizaciones sindicales y políticas pidieron la salida de EEUU de América Latina, quemaron una bandera y reclamaron la liberación de Nicolás Maduro.

Organizaciones sociales marcharon en contra de la política de Estados Unidos hacia Venezuela.

Organizaciones sindicales, partidos de izquierda y movimientos sociales se movilizaron este lunes por la tarde en la Ciudad de Buenos Aires para rechazar la política de Estados Unidos hacia Venezuela. La protesta incluyó consignas contra la intervención extranjera, críticas al gobierno norteamericano y reclamos por la situación del presidente venezolano detenido.

La convocatoria fue encabezada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Frente de Izquierda y la CTA Autónoma, que marcharon hacia Plaza Italia, en el barrio de Palermo, a metros de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. La manifestación se desarrolló bajo la consigna “Fuera Estados Unidos de América Latina”.

Durante la protesta, los manifestantes se concentraron sobre la vereda mientras fuerzas federales y la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo para garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes. Como parte de la movilización, se registró la quema de una bandera estadounidense en la vía pública.

Entre los dirigentes presentes estuvieron la diputada Myriam Bregman y el referente Néstor Pitrola por la izquierda; Hugo Yasky y Roberto Baradel por la CTA; y el dirigente de Quebracho, Fernando Esteche, entre otros.

“Nos hemos convocado para repudiar la injerencia norteamericana en territorio venezolano y el secuestro de Maduro. Estamos reclamando por la restitución del sistema legal y legítima venezolano”, expresó Esteche durante la movilización.

Hugo Godoy: "Nuestro continente es un territorio de paz y vamos a defenderlo" Desde la marcha, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo 'Cachorro' Godoy, afirmó que "distintas organizaciones de trabajadores y trabajadoras, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, partidos políticos y organizaciones populares de Argentina nos movilizamos para decir no a la agresión militar de Estados Unidos sobre Venezuela, sobre su pueblo y sobre toda Latinoamérica". En la misma línea, sostuvo desde sus redes sociales: "Nuestro continente es un territorio de paz y vamos a defenderlo. Para eso es indispensable que los yankis se vayan de este territorio". Godoy agregó que las organizaciones reclaman la "inmediata libertad del secuestrado presidente de Venezuela" y exigió al Congreso Nacional que repudie la acción militar denunciada. "La soberanía de los pueblos es un patrimonio fundamental y no vamos a permitir que Donald Trump ni Milei lo puedan romper con el neofascismo y sus acciones violentas", concluyó.