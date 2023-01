¿Atrasa o adelanta? La jugada política de Arcioni que pone en riesgo la unidad con el PJ local

“Mariano quiere jugar de manera activa. No le interesa ser parte de algo si él no puede ser parte de una decisión conjunta. El PJ hoy no marca la agenda sino que es parte de un diálogo que se da en buenos términos”, le dice a Ámbito una fuente inobjetable que se referencia en el gobernador.

Luego de dejar de lado la decisión de llevar a votación la aplicación de la ley de lemas por el costo político que podría representar, los dos máximos referentes actuales del PJ continúan en modo de candidatura con la urgencia de resolver en lo inmediato la fecha para competir.

En medio de la espera, ambos precandidatos se muestran con intenciones de encabezar la fórmula. “Hay conversaciones para ver si se puede lograr el marco de unidad dentro del justicialismo. En caso de que no lograrse, seguramente habrá un proceso que dirima las candidaturas...”, aseguró Sastre. Y agregó: “Nosotros venimos trabajando hace cuatro años donde aceptamos la posibilidad de acompañar una fórmula, pero creemos que nos corresponde encabezarla desde el Valle”, en relación a su origen en Puerto Madryn.

Por su parte, Luque volvió a expresar que su intención es ir por la gobernación y aclaró que, según su parecer, “es una picardía perder tanto tiempo en fijar las fechas electorales a nivel provincial porque se confunde a la población, pero esa es una decisión que tiene que tomar el gobernador”.

Vale recordar que la Legislatura aprobó el mes pasado la eliminación de las PASO y si las cosas salen según lo solicitado por el peronismo, las elecciones para gobernador serían en, más o menos, 100 días; para abril o mayo. De ahí la necesidad de apurar la decisión del gobernador.

Definiciones

Arcioni es consciente de esto y juega a estirar las definiciones para poder inclinar la balanza en su favor y cumplir con su deseo de que los comicios se lleven adelante en noviembre.

El mandatario provincial tiene sus motivos claros. Como se sabe, Arcioni apunta a presentarse como diputado nacional. Y no quiere generar un plebiscito previo. En concreto, busca que la primera elección local para la que se movilice sea la que lo lleve como candidato. Para de esa manera asegurar y medir el apoyo del PJ.

Es que con la condición de desdoblar, Arcioni teme que el acompañamiento a su postulación no tenga el peso del peronismo. Y, además, necesita darle el mayor tiempo posible a su líder político, el ministro de Economía, Sergio Massa, para evidenciar cambios que puedan repercutir de manera directa en su alianza con el PJ.