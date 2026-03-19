Abrió el Salón del Automóvil en Funes: expilotos de Fórmula 1, colección de autos y shows

El evento contará con una exposición de vehículos clásicos y deportivos, test drives, simuladores, sector náutico y una academia de manejo de motos.

El Salón del Automóvil AutoVisión 2026 abrió sus puertas este jueves 19 de marzo en Ciudad Industria , Funes , Santa Fe. La exposición reúne autos históricos, superdeportivos, vehículos eléctricos, motos y embarcaciones, junto a experiencias interactivas, charlas y shows en vivo.

El evento promete atraer a más de 300.000 visitantes , generando un fuerte impacto en las áreas de turismo, gastronomía y servicios de la localidad y alrededores. A continuación, conocé todos los detalles.

Quienes visiten el Salón del Automóvil encontrarán una propuesta que combina historia, innovación y entretenimiento .

Entre los protagonistas destacan Fernando Tornello , histórica voz de la Fórmula 1, quien mostrará su libro y compartirá un momento especial con el expiloto argentino "Popi" Larrauri .

También participará Stefano Marconi , un niño prodigio de 9 años con ya desarrolló su propio prototipo, de acuerdo a lo que adelantó Pablo Perreta , fundador y director de AutoVisión, a "InfoFunes".

El público podrá recorrer más de 15.000 metros cuadrados de exposición con más de 160 stands de marcas y concesionarias, incluyendo Toyota, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz y Chevrolet. Se exhiben autos clásicos, deportivos de alta gama, SUV y camionetas, sumándose sectores de test drive para motos, autos y 4x4, así como una academia de manejo para jóvenes.

Embed - Roly Santacroce on Instagram: "Salon del Automovil 2026 Quiero invitarte a que seas parte y vengas a vivir conmigo el Salon del Automóvil 2026. Un evento único para disfrutar entre amigos y en familia, que llega por primera vez a nuestra ciudad del 19 al 22 de marzo, en Ciudad Industria (Autopista Rosario - Córdoba Km 301). Vas a encontrar autos clásicos, deportivos y de competición, motos, camiones, test drive, circuito 4x4, simuladores, shows en vivo y grandes personalidades. ¡TE ESPERO!" View this post on Instagram

"El Salón permite ver lo último de lo último de las principales marcas nacionales e internacionales. Hay autos eléctricos, vehículos que llegan desde China, motorhomes, motos y lanchas. Pero además es un evento pensado para toda la familia, con actividades recreativas para niños y adolescentes", detalló Roly Santacroce, el intendente de Funes.

El evento también incluye experiencias interactivas: un Toyota 86 que los visitantes pueden personalizar, demostraciones de rescate vehicular a cargo de bomberos, exhibiciones de pilotos femeninas como Magalí Manochi Nielsen y Sabrina Scicolone, y un sector náutico con lanchas de carrera y embarcaciones de colección.

Cada jornada finaliza con un sunset musical y DJ en el patio de comidas.

Salón del Automóvil3

Además, en un futuro cercano, la ciudad planea construir un salón de exposiciones permanente y una escuela técnica preuniversitaria orientada a la tecnología. Santacroce anunció que el próximo 27 de abril se licitarán nueve hectáreas para la construcción de esta propuesta.

"El futuro es la tecnología. Necesitamos adaptar a nuestros jóvenes para un mundo científico", detalló intendente a "El Litoral".

Salón del Automóvil: cronograma completo

El Salón del Automóvil está ubicado sobre la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del kilómetro 301. La exposición entre el jueves 19 y el domingo 22 de marzo, con horarios de apertura de 11 a 20 horas. Hoy, a las 12, se realizó la inauguración oficial con acto protocolar y cobertura de medios locales.

El cronograma para el resto de las jornadas se divide de la siguiente manera:

Viernes 20: Fernando Tornello presenta su libro a las 18 y comparte su experiencia con “Popi” Larrauri.

Fernando Tornello presenta su libro a las 18 y comparte su experiencia con “Popi” Larrauri. Sábado 21: Stefano Marconi se presenta alrededor de las 16 y recorre la exposición con su prototipo.

Stefano Marconi se presenta alrededor de las 16 y recorre la exposición con su prototipo. Domingo 22: Stefano Marconi continúa con exhibiciones técnicas, mientras que se desarrollan pruebas de manejo, demostraciones de rescate y actividades para toda la familia.

Las entradas cuestan $20.000 y son válidas para los cuatro días del evento. Se adquieren de manera online en el sitio web de Passline o en la puerta de ingreso al predio.

Quienes quieran obtenerla a mitad de precio y colaborar con los Bomberos Voluntarios de Funes, pueden hacerlo a través del código QR en sus redes sociales. Lo recaudado será a beneficio de la reconstrucción del cuartel, según lo que explican en su publicación en Instagram.