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19 de marzo 2026 - 14:07

Abrió el Salón del Automóvil en Funes: expilotos de Fórmula 1, colección de autos y shows

El evento contará con una exposición de vehículos clásicos y deportivos, test drives, simuladores, sector náutico y una academia de manejo de motos.

Las entradas cuestan $20.000 y son válidas para las cuatro jornadas.

Las entradas cuestan $20.000 y son válidas para las cuatro jornadas.

El Salón del Automóvil AutoVisión 2026 abrió sus puertas este jueves 19 de marzo en Ciudad Industria, Funes, Santa Fe. La exposición reúne autos históricos, superdeportivos, vehículos eléctricos, motos y embarcaciones, junto a experiencias interactivas, charlas y shows en vivo.

El evento promete atraer a más de 300.000 visitantes, generando un fuerte impacto en las áreas de turismo, gastronomía y servicios de la localidad y alrededores. A continuación, conocé todos los detalles.

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Salón del Automóvil1

Qué se puede ver en el Salón del Automóvil en Funes

Quienes visiten el Salón del Automóvil encontrarán una propuesta que combina historia, innovación y entretenimiento.

Entre los protagonistas destacan Fernando Tornello, histórica voz de la Fórmula 1, quien mostrará su libro y compartirá un momento especial con el expiloto argentino "Popi" Larrauri.

También participará Stefano Marconi, un niño prodigio de 9 años con ya desarrolló su propio prototipo, de acuerdo a lo que adelantó Pablo Perreta, fundador y director de AutoVisión, a "InfoFunes".

El público podrá recorrer más de 15.000 metros cuadrados de exposición con más de 160 stands de marcas y concesionarias, incluyendo Toyota, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz y Chevrolet. Se exhiben autos clásicos, deportivos de alta gama, SUV y camionetas, sumándose sectores de test drive para motos, autos y 4x4, así como una academia de manejo para jóvenes.

Embed - Roly Santacroce on Instagram: "Salon del Automovil 2026 Quiero invitarte a que seas parte y vengas a vivir conmigo el Salon del Automóvil 2026. Un evento único para disfrutar entre amigos y en familia, que llega por primera vez a nuestra ciudad del 19 al 22 de marzo, en Ciudad Industria (Autopista Rosario - Córdoba Km 301). Vas a encontrar autos clásicos, deportivos y de competición, motos, camiones, test drive, circuito 4x4, simuladores, shows en vivo y grandes personalidades. ¡TE ESPERO!"
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"El Salón permite ver lo último de lo último de las principales marcas nacionales e internacionales. Hay autos eléctricos, vehículos que llegan desde China, motorhomes, motos y lanchas. Pero además es un evento pensado para toda la familia, con actividades recreativas para niños y adolescentes", detalló Roly Santacroce, el intendente de Funes.

El evento también incluye experiencias interactivas: un Toyota 86 que los visitantes pueden personalizar, demostraciones de rescate vehicular a cargo de bomberos, exhibiciones de pilotos femeninas como Magalí Manochi Nielsen y Sabrina Scicolone, y un sector náutico con lanchas de carrera y embarcaciones de colección.

Cada jornada finaliza con un sunset musical y DJ en el patio de comidas.

Salón del Automóvil3

Además, en un futuro cercano, la ciudad planea construir un salón de exposiciones permanente y una escuela técnica preuniversitaria orientada a la tecnología. Santacroce anunció que el próximo 27 de abril se licitarán nueve hectáreas para la construcción de esta propuesta.

"El futuro es la tecnología. Necesitamos adaptar a nuestros jóvenes para un mundo científico", detalló intendente a "El Litoral".

Salón del Automóvil: cronograma completo

El Salón del Automóvil está ubicado sobre la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del kilómetro 301. La exposición entre el jueves 19 y el domingo 22 de marzo, con horarios de apertura de 11 a 20 horas. Hoy, a las 12, se realizó la inauguración oficial con acto protocolar y cobertura de medios locales.

El cronograma para el resto de las jornadas se divide de la siguiente manera:

  • Viernes 20: Fernando Tornello presenta su libro a las 18 y comparte su experiencia con “Popi” Larrauri.
  • Sábado 21: Stefano Marconi se presenta alrededor de las 16 y recorre la exposición con su prototipo.
  • Domingo 22: Stefano Marconi continúa con exhibiciones técnicas, mientras que se desarrollan pruebas de manejo, demostraciones de rescate y actividades para toda la familia.

Las entradas cuestan $20.000 y son válidas para los cuatro días del evento. Se adquieren de manera online en el sitio web de Passline o en la puerta de ingreso al predio.

Quienes quieran obtenerla a mitad de precio y colaborar con los Bomberos Voluntarios de Funes, pueden hacerlo a través del código QR en sus redes sociales. Lo recaudado será a beneficio de la reconstrucción del cuartel, según lo que explican en su publicación en Instagram.

Embed - Salvamos vidas y bienes y protegemos el medio ambiente on Instagram: "ÚLTIMOS DÍAS! El Salón del Automóvil 2026 está a la vuelta de la esquina y vos podés estar ahí por la mitad de precio. Adquiriendo tu entrada a través de Bomberos Voluntarios de Funes, pagás solo $10.000. Lo mejor: el 100% de lo recaudado será destinado a la Reconstrucción de nuestro Cuartel. ¿CÓMO COMPRARLAS? NUEVO: PRESENCIAL EN EL CUARTEL: Vení a visitarnos. Podés escanear el QR presencialmente en nuestra casa. VIRTUAL: es muy fácil PASO 1: Escaneá el QR de la publicación con cualquier billetera virtual ((Mercado Pago, MODO y otras) PASO 2: Ingresá el MONTO TOTAL ($10.000 x cantidad de personas (Ej: Para 3 personas ingresá $30.000) PASO 3: Confirmá el pago y guardá tu comprobante PASO 4: Mostrá el comprobante de pago en la puerta de Ciudad Industria y pasá a disfrutar! Válido para los 4 días de Exposición de 11 a 20 hs Ayudanos a seguir ayudando! Te esperamos en el Salón para compartir la pasión por los fierros y mostrarte nuestra autobomba "
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