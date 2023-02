Avanza la Hiace y Stellantis analiza Brasil

Los planes de Toyota de comenzar a ensamblar el utilitario Hiace en la Argentina avanzan a buen ritmo. Tal como adelantó Ámbito, la idea es armar este modelo en la planta de Zárate en sus dos versiones: furgón y pasajeros. La novedad es que ya comenzaron las obras para construir el lugar donde se montará el vehículo. Los trabajos se están realizando cercanos a la zona de la planta que se conoce como la “reserva natural”. El inicio de producción, por ahora, es hacia fin de año y se prevé un ritmo de 10 unidades diarias. Se hará bajo el esquema de fabricación estática. Para entenderlo, sería como un montaje “artesanal”, fuera de línea. Para eso, se está capacitando al personal. En tanto, la producción de la Hilux sigue muy bien con su tercer turno. Lo que se está negociando con Japón es garantizar la provisión de chips, que es el tema que más preocupa a todo el sector. La renovación de este modelo se prevé para 2026 (en los próximos meses va a haber un leve retoque) y va a ser un BMC (Big Minor Change) y no un FMC (Full Model Change). Es decir, algo “Light” y no profundo. Esto se debe a que en Toyota tiene un debate sobre hacia dónde van las nuevas tecnologías. Por ejemplo, apuesta mucho al hidrógeno. El cambio de CEO a nivel mundial puso en evidencia la discusión por el futuro o no de los vehículos eléctricos. En la Argentina se había anunciado que se avanzaría hacia una versión híbrida de la Hilux, pero este proyecto está cajoneado. Algunos son más tajantes. Habrá que ver qué sucede.