Importación de autos híbridos y eléctricos: los modelos más innovadores que llegarán al país

El listado incluye 71 vehículos de 32 marcas, con una fuerte presencia de autos fabricados en China, que permiten precios accesibles por debajo de los u$s16.000 FOB.

El Suzuki Swift híbrido, uno de los modelos que llegará al país

La Argentina se prepara para recibir una nueva ola de vehículos híbridos y eléctricos. El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Industria y Comercio, procesó casi 136.000 solicitudes para el cupo de 50.000 unidades que ingresarán al país con exención del 35% del arancel extrazona.

Territory Hybrid-2 Ford Territory, uno de los modelos protagonistas del nuevo cupo. Entre los vehículos destacados del plano local, se destacan el Ford Territory, los Leapmotor B10 y C10 Reev, y los Chevrolet Spark EUV y Captiva PHEV. De Europa y Corea llegan modelos como el Fiat 600 Hybrid, los Citroën eC3 y C4 Hybrid, y el Renault Arkana Mild-Hybrid.

Cuáles serán los vehículos más llamativos Entre las novedades más llamativas se encuentran los SUV eléctricos e híbridos enchufables de Stellantis, B10 y C10 Reev, capaces de alcanzar hasta 1.200 km de autonomía. Suzuki sumará el Swift Hybrid y el Suzuki Across, basado en la plataforma de Toyota RAV4.

Xpeng y Soueast aportarán opciones innovadoras, mientras que Zhidou presentará el pequeño urbano Rainbow de 27 CV, y Forthing traerá el MP4 Hybrid, un multipropósito con tres filas de asientos.

Marcas como ArcFox y Skywell completan la oferta con SUV compactos y grandes, todos con tecnologías híbridas o eléctricas, consolidando la llegada de autos más sostenibles y tecnológicos a las calles argentinas en 2026.