Los SUV que menos combustible consumen en Europa: dos ya están en la Argentina y uno podría llegar en 2026

Estos modelos se convirtieron en opciones ideales para quienes buscan eficiencia. El listado completo de los vehículos que lideran el mercado.

El Fiat 600 híbrido, recién arribado a la Argentina

A estas alturas, nadie se sorprende de ver cómo los SUV dominan las ventas en Europa y gran parte del mundo, y la tendencia hacia la electrificación está cada vez más clara. Entre los vehículos más eficientes y buscados, en España, por ejemplo, destacan los híbridos y los híbridos enchufables, que permiten homologar consumos de combustible realmente bajos según los protocolos oficiales.

En este contexto, el BYD Seal U, líder en ventas en España y en ahorro de combustible, es uno de los modelos que podría llegar próximamente a la Argentina. Este SUV combina comodidad, amplitud y tecnología, ofreciendo hasta 125 km de autonomía en modo eléctrico y un consumo combinado de apenas 0,4 l/100 km, convirtiéndose en una de las opciones más interesantes para quienes buscan eficiencia sin sacrificar espacio y prestaciones.

Por su parte, el Fiat 600 Hybrid representa una alternativa compacta y práctica dentro del segmento B, posicionándose también entre los modelos de consumo más bajo. Su sistema microhíbrido de 110 CV permite circular en modo eléctrico en determinadas situaciones, con un consumo de apenas 4,8 l/100 km. Este modelo también se encuentra disponible en la Argentina, consolidándose como una opción eficiente y accesible.

yaris cross Otro lanzamiento esperado para el mercado argentino, que se suma a la larga lista de vehículos eficientes en España, es el Toyota Yaris Cross híbrido, que arribará en febrero de 2026. Otro lanzamiento esperado para el mercado argentino, que se suma a la larga lista de vehículos eficientes en España, es el Toyota Yaris Cross híbrido, que arribará en febrero de 2026. Con 116 CV y opciones de tracción delantera o integral, combina eficiencia y versatilidad, adaptándose tanto a la ciudad como a escapadas fuera del asfalto.

SUV destacados en el mercado español BYD Seal U (PHEV) – Podría llegar a Argentina, 218–324 CV, 125 km autonomía eléctrica.

Fiat 600 Hybrid – Ya disponible en la Argentina, 110 CV, microhíbrido, 4,8 l/100 km.

Toyota Yaris Cross Híbrido – Lanzamiento en la Argentina en febrero 2026, 116 CV, tracción delantera o integral.

Opel Mokka (nafta, España) – 145 CV, 4,8 l/100 km.

Skoda Karoq (diésel, España) – 116 CV, 4,8 l/100 km.

Volkswagen T-Roc (diésel, España) – 116 CV, 4,8 l/100 km.

Audi Q2 (diésel, España) – 115 CV, 4,8 l/100 km.

Dacia Bigster (híbrido, España) – 155 CV, 4,6 l/100 km.

Hyundai Kona (híbrido, España) – 138 CV, 4,6 l/100 km.

Mini Countryman (diésel, España) – 163 CV, 4,6 l/100 km.

BMW X2 (diésel, España) – 163 CV, 4,6 l/100 km.

BMW X1 (diésel, España) – 163 CV, 4,5 l/100 km.

Kia Niro (híbrido, España) – 138 CV, 4,5 l/100 km.

Lexus LBX (híbrido, España) – 4,5 l/100 km.

Renault Captur (híbrido, España) – 160 CV, 4,4 l/100 km.

Renault Symbioz (híbrido, España) – 160 CV, 4,3 l/100 km.

Mitsubishi Grandis (híbrido, España) – 160 CV, 4,3 l/100 km.

Mercedes GLE Coupé (PHEV, España) – 333 CV, 114 km autonomía eléctrica, 2 l/100 km.

Renault Rafale (PHEV, España) – 300 CV, 106 km autonomía eléctrica, 1,7 l/100 km.

Skoda Kodiaq (PHEV, España) – 204 CV, 123 km autonomía eléctrica, 1,6 l/100 km.

Cupra Terramar (PHEV, España) – 204–272 CV, 1,6 l/100 km.

Mercedes GLC (PHEV, España) – 333 CV, 122 km autonomía eléctrica, 1,6 l/100 km.

Volkswagen Tiguan (PHEV, España) – 204 CV, 125 km autonomía eléctrica, 1,6 l/100 km.

Cupra Formentor (PHEV, España) – 204 CV, 124 km autonomía eléctrica, 1,4 l/100 km.

MG HS (PHEV, España) – 272 CV, 100 km autonomía eléctrica, 0,5 l/100 km. Este listado permite ver cómo la electrificación no es solo una tendencia de diseño o marketing, sino un cambio estructural en la manera en que los SUV se desplazan, combinando potencia, autonomía y eficiencia. Los modelos mencionados para la Argentina reflejan la intención de que nuestro mercado siga esta misma evolución.