Los autos 0km se venden en Argentina con descuentos de hasta el 30%

Gracias a la caída de las ventas de autos, el mercado automotor ofrece rebajas y precios muy por debajo del valor original.

En marzo, la mayoría de las automotrices evitó los aumentos en sus gamas.

El mercado automotor atraviesa un cambio en cuanto a la demanda en el comienzo de 2026. Las ventas comenzaron a mostrar señales de desaceleración y las concesionarias empezaron a aplicar estrategias comerciales más agresivas para mantener el nivel del 2025.

Teniendo esto en cuenta, es cada vez es más frecuente encontrar autos 0km con rebajas importantes respecto de los valores oficiales . En algunos modelos, las diferencias entre el precio de lista publicado por las automotrices y el valor final de cierre pueden superar el 30% , especialmente en versiones con menor rotación o mayor stock.

Uno de los cambios más visibles en el sector es que los autos nuevos ya no se suele ver que los vendan al precio de lista . Aunque las agencias automotrices continúan publicando valores oficiales para cada modelo, a la hora de cerrar el trato y realizar la transacción se cierran con descuentos negociados directamente en las concesionarias.

Esto se debe a una combinación de factores económicos y comerciales. Por un lado, el mercado empezó el año con una demanda mucho más moderada que la registrada durante parte de 2025 , lo que obligó a las agencias a ofrecer incentivos para concretar ventas.

Entre estas razones aparece la menor disponibilidad de crédito para financiar vehículos . El encarecimiento de las tasas y la incertidumbre económica que predominó durante el último tramo del año pasado redujeron el atractivo de las compras en cuotas, que suelen ser un motor clave del sector.

Autos Rebajas. Las terminales seguirán con sus propias bonificaciones, pero por el momento, el plan de descuentos del Gobierno está suspendido.

Entre las razones aparece la menor presencia de crédito para financiar vehículos. El encarecimiento de las tasas y la incertidumbre económica que predominó durante el último tramo del año pasado redujeron el atractivo de comprar en cuotas, que suelen ser un incentivo clave del sector.

A esto se suma otro factor que influyó en las decisiones de los consumidores. Mientras los precios de los autos continuaron subiendo en pesos, el dólar se mantuvo relativamente estable o incluso mostró bajas en algunos momentos. Como consecuencia, el valor de muchos vehículos medido en dólares aumentó, lo que llevó a parte del público a postergar la compra gracias a este desfasaje.

Otro fenómeno que explica la desaceleración es el agotamiento de la demanda acumulada de años anteriores. Durante un largo período, las restricciones a las importaciones y la escasez de variedad de vehículos, limitaron la disponibilidad de autos nuevos en el mercado argentino.

Las agencias también mencionaron otra posible razón, y es que simplemente los compradores prefieren esperar. La fuerte competencia entre marcas y la creciente oferta alimentan la expectativa de que los valores de los 0 km se ajusten. Ante esa posibilidad, algunos consumidores optan por postergar la compra.

Los 10 autos 0km más accesibles de la Argentina en marzo 2026

En Peugeot aparecen diferencias importantes. El 208 Allure manual, cuyo precio oficial es de $36.370.000, puede encontrarse por unos $28.700.000, lo que representa una baja cercana al 21%. En el caso del SUV 2008 GT, con un valor sugerido de $53.520.000, el precio de operación ronda los $44.200.000.

Peugeot 208 activ.jpg Motor 1

Situaciones similares se observan en otras marcas. En una concesionaria del interior, el Fiat Cronos Drive CVT se ofrece a $31.800.000 frente a un precio de lista de $37.500.000. La pick-up Toro Freedom, cuyo valor sugerido es de $47.800.000, puede cerrarse por cerca de $40.200.000.

Oroch Emotion también muestra diferencias relevantes. El precio oficial es de $44.310.000, en concesionarias de CABA y Buenos Aires se consigue por unos $36.250.000. Algo similar ocurre con el Kardian Evolution, que tiene un valor de lista de $38.890.000, pero se negocia alrededor de $33.800.000.

Autos 0Km Concecionarias Nissan 11.jpg

En Chevrolet, los modelos Onix y Tracker presentan algunas de las rebajas más visibles. La versión LT automática del SUV, cuyo precio oficial es de $39.160.000, se ofrece en algunos puntos de venta por cerca de $34.400.000.

También hay descuentos en el segmento de pick-ups. La Nissan Frontier Platinum, que figura con un precio de lista de $64.000.000, puede encontrarse en concesionarias de la Ciudad a unos $54.000.000.

La pick-up Volkswagen Amarok, a pesar de tener un costo mas elevado, el descuento que tiene es de los más altos del mercado actual. La versión doble cabina V6 4×4 AT Comfortline figura con un precio oficial de $83.783.950, pero en algunas agencias se consigue por $56.815.000, lo que implica una rebaja del 32% aproximadamente.