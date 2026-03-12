Automotriz bajó hasta $11 millones el valor de sus autos en la Argentina + Seguir en









La marca francesa anunció nuevos precios para sus modelos. La medida forma parte de su estrategia comercial para fortalecer su renovada gama alta en el mercado local.

El Peugeot 3008, uno de los modelos que bajó sus valores

En el marco de su política comercial para el país, Peugeot comunicó una actualización en los precios de tres de sus modelos más recientes en la Argentina: Peugeot 3008, Peugeot 5008 y Peugeot 408. La propuesta estará vigente durante marzo y busca reforzar la competitividad de la marca dentro de los segmentos de mayor valor agregado.

El anuncio se vincula con la renovación total del portafolio de alta gama de Peugeot en el mercado argentino, presentada hacia finales de 2025, cuando la compañía incorporó mejoras en diseño, tecnología y equipamiento para sus modelos más representativos.

Versiones GT con alto nivel de tecnología La estrategia comercial se centra en ofrecer versiones únicas GT, que concentran el mayor nivel de equipamiento disponible y mantienen el sello distintivo de diseño que caracteriza a Peugeot.

El Peugeot 3008 GT cuenta con motor Turbo 1.6, transmisión automática de seis marchas, sistema Peugeot i-Cockpit® con pantalla integrada de 21 pulgadas, nueve asistencias a la conducción (ADAS) y llantas de aleación de 19 pulgadas. Su precio actual es de $66.249.000.

En tanto, el Peugeot 5008 GT ofrece siete plazas modulares, el mismo motor Turbo 1.6, transmisión automática de seis marchas, Peugeot i-Cockpit® con pantalla de 21 pulgadas, nueve ayudas a la conducción (ADAS) y llantas de aleación de 19 pulgadas. El valor de lista es de $70.717.800.

PEUGEOT 408 El Peugeot 408 GT se distingue por su diseño fastback, un motor Turbo 1.6 de 215 CV y transmisión automática de ocho marchas, además del sistema Peugeot i-Cockpit® y llantas de aleación de 20 pulgadas. Por su parte, el Peugeot 408 GT se distingue por su diseño fastback, un motor Turbo 1.6 de 215 CV y transmisión automática de ocho marchas, además del sistema Peugeot i-Cockpit® y llantas de aleación de 20 pulgadas. Su precio es de $64.945.500. Reducción frente a los valores anteriores Según informó la marca, los nuevos precios implican una baja respecto de los valores previos de estos modelos importados. El Peugeot 408 GT pasó de $74.650.000 a $64.945.500, mientras que el Peugeot 3008 GT redujo su valor desde $77.940.000 hasta $66.249.000. En el caso del Peugeot 5008 GT, el precio anterior era de $82.230.000, mientras que ahora se comercializa a $70.717.800. Los interesados pueden consultar las condiciones vigentes y las configuraciones disponibles en la red oficial de concesionarios de Peugeot en la Argentina.