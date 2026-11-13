El episodio ocurrió en una zona comercial de Lanús tras la rotura de un caño de distribución de gas. Bomberos y Defensa Civil aseguran que la situación está controlada pero esperan que MetroGas corte el suministro para seguir trabajando.

Una fuerte explosión seguida de un incendio, producto de la rotura de un caño de distribución de gas, generó alarma este viernes por la mañana en el centro de Remedios de Escalada , Lanús. El episodio ocurrió en una zona comercial de gran circulación y dejó al momento 20 heridos, cinco de gravedad .

El hecho se registró a las 9:44, en la intersección de Iberlucea y Coronel Beltrán. Según información del municipio de Lanus, personal de la empresa MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en el partido y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución , lo que derivó en una explosión.

El director de Defensa Civil de Lanús Claudio Arale dio una primera conferencia de prensa en la que informó que hasta el momento los heridos son aún 20 y que la situación está controlada por personal de bomberos. En esta jurisdicción, trabajan Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste junto al cuartel de Bomberos Voluntarios de Lanús.

Desde Defensa Civil esperan que MetroGras termine con la "obturación de los caños maestros y con el corte del suministro" para seguir trabajando.

Fuerte explosión e incendio en Remedios de Escalada: al menos 20 heridos, 5 de gravedad

De momento, siguen llegando refuerzos para asistir los destrozos en la zona, indicó TN mientras el número de heridos podría ser mayor. Mientras, los propios vecinos se autoevacuaron y se organizaron para ofrecer ayuda en medio de la urgencia.



Varias personas ofrecieron su testimonio a TN, donde aseguraron que momento antes del incidente registraron el olor a gas. Otro hombre, que es vecino, indicó que "hay explosiones por debajo de la calle". "Hablé con mi hija, va a tener que evacuar el edificio, hay explosiones debajo de las veredas, sigue explotando todo", sostuvo mientras informó que su hija va a tener que dejar su vivienda.

Así quedó la esquina tras la explosión.

Tras la explosión, la fuga alimentó las llamas, que alcanzaron gran altura y sorprendieron a los vecinos de la zona. En el lugar trabajan intensamente personal de bomberos, Defensa Civil, Seguridad y Salud del Municipio de Lanús. Y dotaciones de bomberos de municipios cercanos.

Las autoridades y fuerzas de seguridad trabajan en la zona, con una ampliación del perímetro de evacuación y la disposición del desalojo de viviendas, comercios y un geriátrico cercano. El operativo incluye a dotaciones de bomberos de Lanús y Avellaneda, mientras agentes de Defensa Civil trabajan en la evacuación de las casas y los locales linderos. Producto del estallido, también se registró, hasta el momento, un saldo de 29 autos destrozados por la explosión y el incendio.

“Es pleno centro comercial, el Banco Nación está a media cuadra, y fue en una hora de mucho tránsito, en la cual todos salimos a las calles”, dijo un vecino.

Un vecino describió la magnitud del episodio y el movimiento que había en el lugar al momento de la detonación: “Es pleno centro comercial, el Banco Nación está a media cuadra, y fue en una hora de mucho tránsito, en la cual todos salimos a las calles”.

Minutos antes de la explosión, algunos comerciantes y residentes ya habían advertido un fuerte olor a gas. “Ya había gente que se quejaba por el olor a gas y de repente se sintió una explosión”, relató Julián, un comerciante de la zona, en diálogo con el medio LN+.